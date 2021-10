¿Contraer o no el cuerpo para lograr la eyaculación femenina? (Foto: Pexels)

Recorres los dedos entre tus piernas, los pasas por tu pubis, antes de introducirlos decides deslizarlos sobre tu vientre, los subes, llegas a tus pechos, los tocas, sientes que tus pezones están erectos, los estimulas un poco. Comienzas a humedecerte. De nuevo, bajas tus dedos. Ya conoces la rutina, comienzas a tocar tu clítoris, haces unos pequeños círculos, de repente, sientes que te contraes e introduces tus dedos. ¿Qué haces? ¿Mantienes la tensión hasta sentir el placentero "ah" o te relajas y dejas que surja la eyaculación?

El contraer o no el cuerpo para tener un orgasmo dependerá si hacemos ejercicio o no, una mujer que hace yoga o ejercicios para fortalecer el suelo pélvico, contraer le va bien para poder eyacular, sin embargo, a las otras no, de acuerdo con Diana J. Torres, autora del libro Pucha potens.

"La musculatura pubocoxígea puede variar mucho dependiendo de la actividad física de la persona y he de decir que es una gran parte de nuestro cuerpo que juega un papel crucial en nuestra sexualidad y en nuestra eyaculación", señala la tallerista sobre masturbación.

"Cuando queremos alcanzar un orgasmo, sobre todo si estamos con otra persona, contraemos toda la musculatura pélvica, las piernas, los glúteos hasta la mandíbula y los dedos de los pies; y parece que esto se comparte como un automatismo del que no somos conscientes. Estoy casi convencida de que se debe a la incapacidad que tenemos para relajarnos y los grandes esfuerzos musculares que tenemos para tener un orgasmo", escribe J. Torres.

¿CÓMO LOGRAR LA EYACULACIÓN FEMENINA?

Diana J. Torres da talleres de eyaculación femenina y en su libro Pucha potens nos comparte algunas de sus experiencias, pareciera que todo lo que aprendimos con el sexo es para evitar que las mujeres tengamos un orgasmo incluso una eyaculación.

La experta en masturbación nos invita a pensar si tapamos los pequeños orificios por los que podríamos eyacular ¿cómo queremos lograrlo? Tener algo en la vagina como un dildo o un pene, un puño o cosas más grandes que dos dedos podría estar taponeando la salida.

Diana nos aconseja relajarnos y juguetear con los dedos. También podemos introducir algunas cosas, ella bromea que no por esto dejaremos a nuestra pareja, amante, fuckboddie o dildo sino hay que aprender a juguetear, sobre todo nos aconseja estimular próstata.

¿Cómo estimular la próstata?

Para estimular la próstata puedes curvear los dedos para hacerlo o introducir algo que permita su estimulación, es cuestión de juego y aprendizaje.

"Si por el contrario, utilizamos algo curvo y jugamos hasta encontrar el lugar más sensible durante la penetración, o sencillamente jugamos con algo recto pero dirigiéndolo a la zona de la próstata mediante la posición, tendremos estimulación prostática directa y asegurada", recomienda.

Incluso, se recomienda una posición en cuclillas para lograr el orgasmo, una posición tan natural para parir que el capitalismo nos ha hecho creer lo contrario.

Para las mujeres que casi no hacen ejercicio, el sexo anal podría ayudarles a estimular más la próstata. Sin embargo, Diana nos advierte que debemos tener la libertad de compartir nuestras inquietudes o experiencias con nuestra pareja, ya que le ha pasado que el otro u otra se espantan de su corrida. Si quieres saber más del tema puedes adquirir su libro o asistir a uno de sus talleres.