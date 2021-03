Consignas feministas para este 8M

El Día de la Conmemoración de la Mujer está a la vuelta de la esquina, colectivos feministas y organizaciones han convocado a marchas presenciales y protestas virtuales para pintar el 8 de marzo de violeta y que todas las mujeres alcen la voz.

El ambiente político, con la candidatura de Salgado Macedonio a la gubernatura de Guerrero; y, el ambiente social con denuncias como el caso Roemer ha manifestado indignación en la sociedad mexicana.

Lo que no debes hacer en el Día Internacional de la Mujer

Hoy te compartimos las consignas feministas, que hace un año pudimos gritar y cantar en las calles durante la marcha del 8M porque este año la lucha sigue.

Unidas somos más fuertes

"Señor, señora, no sea indiferente, se mata a las mujeres en la cara de la gente".

"No han muerto, las han asesinado".

"¡No! ¡Que te dije que no! ¡Pendejo, no! Mi cuerpo es mío, yo decido, tengo autonomía, yo soy mía, porque no".