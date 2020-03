Consejos para tu primera marcha feminista

Como ya sabemos la marcha del 8 de marzo se lleva a cabo todos los años en muchas ciudades del mundo, concentrando a miles de mujeres en lugares pùblicos para recordar la lucha que hacemos todos los días del año en busca de nuestros derechos y una vida digna libre de violencia.

Aunque el tamaño del aglomeramiento de las manifestaciones varía dependiendo de la ciudad, es un hecho que año con año más mujeres se van sumando a estos contingentes. y en México este año no será la excepción.

Sabemos que hay mujeres que será la primera vez que se unen a una manifestación, o en particular a la del 8 de marzo. Por eso te dejamos algunas recomendaciones que puedes seguir para mantenerte segura y sin ningún tipo de violencia.

LLEVA CELULAR CON PILA

Esto lo consideramos primordial ya que estas concentraciones, principalmente en la Ciudad de México, son enormes y largas, por lo que es importante, por tu seguridad, tener una forma de que la gente pueda contactarte en caso de alguna emergencia.

Procura llevar una pila recargable, ya que la marcha luego puede ser muy extensa. Además de esta forma puedes ir tomando fotos y videos sin preocuparte.

PROCURA NO IR SOLA

Aunque somos de la idea de que una mujer puede ir sola a cualquier lugar, lo más recomendable es que, en las manifestaciones, lo haga en compañía, así, cualquier cosa que te pase, habrá alguien que esté pendiente y cerca de ti para auxiliarte.

Si no conoces a nadie, o deseas ir sola, te recomendamos avisar a alguien de confianza dónde estarás y tu hora aproximada de regreso a casa. Y siempre avisar tu ubicación.

NO TE SEPARES DE TU GRUPO

Si tienes pensado ir con un colectivo, un grupo de feministas o amigas, mantente siempre cerca de ellas.

Algunos colectivos optan por usar distintivos como una playera igual o similar para reconocerse fácilmente. Esto es solo como medida de precaución, ya que hay mujeres que son de otras entidades que viajan específicamente a las marchas, por eso es importante mantenerse en grupo.

UBICA LA RUTA

Con tanta gente es casi imposible que pierdas la marcha. Sin embargo,siempre es bueno conocer previamente la ruta para que puedas unirte en cualquier momento sin ningún problema. Si llegas tarde, tu reúnete en donde estén y no dejes de asistir.

LLEVA ROPA CÓMODA

Como ya lo mencionamos, las marchas varían dependiendo de las ciudades, algunas son más pequeñas, mientras que otras pueden durar horas. Por eso nuestra recomendación es que lleves ropa cómoda y práctica. Si sabes que hará frío o lloverá, no olvides de tu chamarra o impermeable. Si hace calor, ropa fresca. Adecúa tu atuendo conforme al clima y te será más sencillo marchar.

En la marcha del 8 de marzo siempre es recomendable -aunque no es obligatorio- llevar prendas moradas o verdes, siendo estos los colores de la lucha feminista. Pero eres libre de escoger tu ropa.

HIDRÁTATE BIEN

Por la fecha, es probable que la temperatura en varios puntos del país comience a subir. Te recomendamos mantenerte hidratada todo el tiempo, incluso por salud.

CONOCE TUS DERECHOS

Siempre, siempre, en cualquier situación, es importante tener un conocimiento básico de nuestros derechos. En este caso, la ley, en el artículo 6 constitucional, dice que todo ciudadano tiene derecho a la libre manifestación de ideas.

La policía no puede arrestarte, ni reprimirte por marchar, sin embargo, la ley contempla que puede hacerlo en caso de que, durante esta, se "perturbe el orden público" entre otras cosas. Por eso, es también muy importante que te mantengas en grupo. De esta forma, es menos probable que haya un abuso de autoridad contra tu persona.

Si eres víctima de un abuso por parte de la policía, o eres testigo de alguna, puedes grabarlo o transmitirlo en vivo desde tu celular. De esta manera la gente se dará cuenta y habrá más auxilio a la persona agredida. También servirá de prueba para poder denunciar cualquier violación a lo derechos.

LLEVA UNA IDENTIFICACIÓN CONTIGO

Si bien, estos consejos pueden sonarte un poco exagerados, sin embargo, en concentraciones tan grandes, no debemos dejar pasar que cualquier cosa puede suceder, desde que te pierdas, hasta una represión o agresión por parte de las autoridades y que intenten llevarte a otro lado. Por eso, es importante siempre llevar una credencial de identificación contigo para una mejor localización.

ORGANIZACIÓN DE CONTINGENTE

Casi todas las marchas feministas son separatistas. Es decir, sólo de mujeres.

Es importante aclarar que no es un tema de discriminación para los hombres, sin embargo, por el contexto de violencia en el que vivimos, las mujeres hemos exigidos espacios libres de hombres para sentirnos más seguras.

Es importante aclarar que la marcha del 8 de marzo, es una manifestaciones de mujeres, puesto que es el Día Internacional de la Mujer, así que, si eres hombre, y llegaste hasta esta parte, evita ir a la marcha. Sabemos que puedes apoyarnos desde tu casa.

Ahora, si eres hombre y no te aguantas las ganas de ir, o eres mujer, y quieres ir a acompañada de tu novio, esposo, hijo o algún amigo, puedes hacerlo, pero debes conocer bajo qué circunstancias.

En la mayoría de las marchas separatistas, los hombres que deciden asistir, van, pero respetando que su lugar es hasta el final del contingente. Es decir, no al inicio, no en los lados, no entre las mujeres. Sólo al final.

Para la marcha de la Ciudad de México, en redes sociales se difundió una imagen de cómo estará organizada. (Y casi siempre se sigue la misma práctica en otras ciudades).

Hasta el frente de la manifestaciones estarán los familiares de víctimas de feminicidios. Atrás, estarán madres con hijas e hijos menores de 12 años.

Posteriormente el contingente de mujeres y hasta atrás, el contingente mixto.

Si respetamos este orden, seguro no habrá agresiones en contra de ninguna persona.

Después de leer esto ya estás lista para marchar segura y libre de violencia. Pasa los tips a tus amigas y siempre cuiden de ustedes.