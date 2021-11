Consejos para tener sexo anal por primera vez

Dentro de los mitos sobre la sexualidad, el más frecuente es el que corresponde al sexo anal. Éste ha ha sido un tema tabú para muchas personas, pero es una puerta que puedes descubrir para encontrar nuevas formas de sentir placer. ¿Cómo disfrutar el sexo anal?

La sexualidad es parte fundamental de la vida y en cada etapa la podemos vivir de forma diferente. Ya sea en pareja o nosotras solas tenemos distintas formas de experimentar, explorar y sentir el cuerpo.

El ano es una zona con muchas terminaciones nerviosas que si se estimula de forma correcta puede ser una experiencia muy placentera, independientemente de tu género y orientación sexual.

Así que, si ya decidiste comenzar a experimentar tu sexualidad anal, es importante que tomes en cuenta algunos aspectos.

Recuerda que el ano una zona que debe estar relajada y no hay prisa; uno de los errores más frecuentes es querer iniciar con la penetración, sin embargo, lo más recomendable es ir paso a paso para que en ningún momento cause dolor. Respira...

Si ya tienes curiosidad empieza por explorar tu propio cuerpo, así podrás saber qué y cómo se siente, si te gusta y qué es lo que te gusta. Tener un antecedente de la sensación es una gran herramienta para cuando lo decidas hacer con una pareja.

1. No olvides el lubricante

El ano es una zona que no genera lubricación por sí misma, por ello es vital el uso de lubricante. De no ser así, puede ser una experiencia muy dolorosa.

2. Jugueteo

Para comenzar es recomendable empezar jugando únicamente con los dedos. Puedes empezar por la zona del perineo y poco a poco, acercarte con suavidad al borde anal, presionado lentamente, aún sin introducir nada. Si estás en pareja es el momento perfecto para que te practiqué el annilingus, es decir, jugar por el borde anal con su lengua y labios.

3. Prueba y error

Una vez que te sientas cómoda con el juegueteo por la zona anal puedes empezar a introducir poco a poco uno de tus dedos; intenta moverlo en diferentes direcciones e ir sintiendo a tu cuerpo. Aquí descubre qué sientes y qué es lo que te gusta es el mejor momento para estar abierta a sentir y fluir en el placer.

4. ¡Disfruta!

Cuando ya hayas localizado, explorado, sentido y jugado con tu cuerpo de forma relajada puedes entregarte 100% al placer. Es momento de experimentar poco a poco, puedes indtorducir algún juguete sexual, especial para la zona anal o intentar la penetración con tu pareja.

Ten en cuenta lo siguiente:

-El sexo anal no debe ser doloroso, en caso de que exista alguna clase de dolor es probable que algo no se esté haciendo de la forma correcta.

-La respiración es tu gran aliada, intenta mantener un ritmo calmado y la boca abierta.

-El ano es una parte del cuerpo que debe estimularse poco a poco para que los músculos se relajen y cada vez sean más susceptibles al placer.

-La sexualidad anal va mucho más allá de la penetración, disfruta cada paso y cada momento.

-Si practicas en pareja el sexo anal es indispensable la comunicación.

-Una posición recomendada para practicar el sexo anal es como misionero, no la de perrito o "doggy style" .

-Siempre es recomendable usar un método de protección (condón o barrera de látex).

Por último, recuerda que la sexualidad es una práctica de autodescubrimiento y no es obligatorio que te gusten todas las actividades sexuales. No temas en explorar, sentir y decir que te gusta y que no te gusta, lo más importante siempre serás tú misma, así que no te presiones, siéntete cómoda y disfruta.





Con información de Meibi

