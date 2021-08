Consejos para recuperar la pasión después de tener un hijo

Es normal que cuando tenemos más responsabilidades y menos tiempo libre el deseo sexual disminuye, incluso, factores como el estrés o la ansiedad pueden afectar la vida sexual de las personas y el apetito sexual.

Los meses posteriores al nacimiento de un hijo pueden llegar a acaparar toda tu atención y energía, se trata de un proceso de adaptación a los cuidados que el niño o la niña requieren.

Mucho se dice sobre la pérdida del romanticismo y la pasión en las parejas tras el nacimiento de un hijo o hija, pero poco se habla sobre las cosas que se pueden hacer para mantener encendida la pasión.

La vida rápida y las responsabilidades a veces nos hacen olvidar la importancia de cuidar la vida en pareja y cuidar de la sexualidad. Lo principal es identificar aquellas cosas que causan la pérdida del apetito sexual, para posteriormente poder trabajar en eso de forma individual o con la pareja.

En el proceso es fundamental priorizar la comunicación efectiva, la comprensión y crear acuerdos que sirvan para ambas partes. Además, es fundamental que el padre del bebé comprenda los cambios físicos y emocionales que conlleva el parto y el embarazo.

¿Cómo recuperar la pasión tras la llegada de un bebé?

1. No descuidarse a una misma y a la vida en pareja

Las responsabilidades que implican la llegada de un bebé pueden ser abrumadoras, pero recuerda que es importante que tú te encuentres bien para que el bebé también lo esté. No descuides tu salud física y emocional, eso contribuye a disminuir el deseo sexual.

2. Priorizar la comunicación

La comunicación es fundamental en cualquier relación, avivar la pasión requiere comunicar nuestro estado emocional, así como las inquietudes y deseos que tenemos. Dedicar algunos minutos al día para platicar en pareja puede ayudar a reforzar la unión y la emoción.

3. Administrar el tiempo

No dejes que el tiempo te coma, dedicar algunos momentos en el calendario para avivar la pasión y concretar encuentros sexuales puede ayudar a reencender la pasión. No olvides probar cosas nuevas, como diferentes posiciones sexuales, complementos para la hora del sexo o simplemente hablar sobre fanrasías sexuales, no le tengas miedo a experimentar.

