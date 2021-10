El sexo no es solo penetración y la masturbación no tiene por que ser una actividad individual. La masturbación no sólo es una forma de disfrutar del placer con una misma, también nos ayuda a conocer lo que nos gusta, cómo nos gusta y dónde nos gusta.

De esta forma, la masturbación en pareja nos permite conocer a profundidad el tipo de estímulos que es placentero nuestra pareja y a nosotras nos permite mostrar con mayor facilidad el tipo de estimulación que más nos provoca placer.

La masturbación en pareja no sólo rompe con el mito de que el sexo es igual a penetración, sino que también le da un giro interesante, novedoso y hasta divertido a la sexualidad en pareja. Si sientes que las relaciones sexuales con tu pareja se están volviendo monótonas, una sesión de masturbación en pareja puede ayudar a revivir la llama de la pasión.

Masturbarse en pareja tiene diversos beneficios, por ejemplo, incrementa la confianza y la intimidad, fomenta la comunicación y el conocimiento del otro y aumenta la sensación de satisfacción. Por eso, en esta nota te damos algunos consejos para la masturbación en pareja:

Normaliza la masturbación

Masturbarse es algo normal y natural, a pesar de que es algo que prácticamente todas las personas hacen, aún es una práctica llena de tabúes. Es importante iniciar conversando y creando un ambiente de confianza y aceptación, para después darle con todo al placer. Puedes empezar preguntando a tu pareja cómo le gusta masturbarse o con qué cosas le gusta fantasear. Recuerda que debe ser en un ambiente de respeto mutuo e interés genuino por el placer de los dos.

Crea un ambiente adecuado

Así como con las relaciones sexuales coitales, una sesión de masturbación en pareja también requiere condiciones adecuadas para que la estimulación del cuerpo vaya a su máximo nivel. Encuentra un lugar cómodo, íntimo y tranquilo, y dedica un tiempo a prepararlo. Bajar la luz, encender unas velas, poner música de fondo o utilizar aromaterapia son algunas opciones.

Mantente abierto a la comunicación

La masturbación en pareja requiere mucha comunicación y confianza para tocar a la otra persona, para dejarte conocer y para conocer las zonas erógenas de tu pareja. Mantente abierto a toda posibilidad, es probable que no todo resulte mágico y completamente placentero en el primer intento, pero saber comunicarse es la clave para que todo marche bien.

Recuerda que tu pareja no es capaz de leerte la mente, por lo que debes transmitirle tus opiniones y sugerencias. Igualmente, has de saber escuchar y dejarte guiar sin sentirte atacado ni rechazado.

No tengas prisa

Para que la masturbación en pareja resulte placentera es importante enfocar como un fin en sí mismo. No trates de buscar y alcanzar el orgasmo a toda costa, ve con calma y deléitate en el proceso.









Ahora que sabes todos estos consejos ¿te animas a proponerle a tu pareja una sesión de masturbación mutua? ¿Qué otro consejo crees que es importante para disfrutar del todo la masturbación en pareja?









Con información de: Mejor con salud





