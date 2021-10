Consejos para el autocuidado digital

Las relaciones que tenemos con las redes sociales e Internet nos afectan a nivel personal, pero también pueden dañar nuestra salud física y emocional. Nuestros hábitos en línea pueden modificar nuestras horas de sueño, generarnos ansiedad, provocarnos dependencia al contenido en redes, etc. Por eso te traemos una serie de consejos, individuales y colectivos, para que puedas comenzar limitar tu consumo de redes sociales de manera consciente.

1. Hábitos de ciberseguridad

Un primer paso para cuidarnos online es cuidar la seguridad de nuestras cuentas, nuestra información personal y lo que compartimos todos los días. Activa la verificación en dos pasos en tu redes sociales; usa contraseñas seguras, combina números, mayúsculas y minúsculas, lo más importante es que no utilices la misma contraseña para tus redes.

2. Utiliza aplicaciones de bienestar digital

Limitar el tiempo que pasamos en Internet nos ayudará a mejorar nuestra salud emocional, no sólo porque reducimos el tiempo de exposición, sino porque nos ayuda a dormir mejor. Desconectarnos después de cierta hora, nos ayuda a entrar en un estado de relajación al final del día.

3. Poner límites en línea

Las aplicaciones de bienestar digital nos ayudan a contabilizar y limitar nuestro acceso a redes sociales. Podemos ponernos un límite de tiempo y bloquear aplicaciones para no utilizarlas por la noche. Incluso puedes desactivar las notificaciones para evitar sentirnos ansiosas por no contestar.

4. No compartas información falsa

Al compartir información no verificada podríamos dañar a otras personas, no compartas información que no venga de fuentes confiables, ya que puede afectar la salud de otras personas.

5. Aléjate de las cuentas tóxicas

En redes sociales estamos bombardeadas de fotografías e imágenes violentas para nosotras, desde los estereotipos de género hasta las cuentas que publican discursos de odio. Si sigues a una cuenta con este tipo de contenido y no te hace sentir cómoda ¡deja de seguirla! Es parte de construir espacios seguros para nosotras.

6.Construye comunidad

Utiliza las redes sociales para mantenerte en contacto con tus amigas y todas las redes de apoyo que necesites, es posible permanecer juntas a la distancia.

Con información de Hijas de Internet