Consejos para dar y recibir sexo oral, rompamos mitos

No todas ni todos disfrutan del sexo oral, aunque no lo creas. Podríamos pensar que la vida es como la conocemos, lo mismo pasa en la sexualidad, los encuentros que hemos tenido van configurando lo que creemos que es el sexo.

Existen personas que nunca han recibido ni dado sexo oral. E Journal Sex of Medicine divulgó en 2017 que el 30% de los hombres no practicaba ni recibía sexo oral.







No sólo eso, otro estudio de The Canadian Journal of Human Sexuality constató que sólo un 28% de las mujeres entre 18 y 24 años encuestadas, reconocían disfrutar practicándolo y recibiéndolo, cifra que aumentaba cuando se encontraban en los 40 años.

Al respecto, la sexóloga Ana Lombardía, dijo para El País que el rechazo al sexo oral está relacionado en cómo nos lo presentaron, como algo sucio o que sólo se hacía en las películas pornográficas. También señala que las personas han rechazado practicarlo por malas experiencias, porque ¿quién no vuelve a repetir lo que le gusta?



Así que aquí te diremos algunos consejos para que te practiquen y practiques sexo oral, ya sea que tengas una relación homosexual o heterosexual.

Lo principal que debes saber es que ambos cuerpos, tanto femeninos como masculinos son diversos y responden a diferentes sensaciones, y sobre todo tienen sus propios ritmos, por ello, la comunicación es clave en la sexualidad y en todo momento.







Celia Blanco escribió "encontrarte con una mujer o un hombre homosexual de 40 años que no practique una buena felación es también responsabilidad de todos los señores que pasaron por su cama y no les enseñaron nada". Así que seamos responsables y mejoremos mutuamente nuestras experiencias sexuales.

Consejos para hacer sexo oral a ellas

Nadie nos enseña a besar el clítoris ni los labios vaginales, es una práctica tan compleja que necesita de comunicación. Así que si estás en la intimidad, el mejor aliado es el habla, decir qué te gusta y que no.



1. Paso a paso

Empezar con charlas e ir recorriendo la vulva, hay que ir besando y acariciando desde el abdomen a las piernas, hasta acercarte a la zona genital. No empieces directamente estimulando la zona íntima. La idea es explorar toda la parte de alrededor y acercarte lentamente hasta el clítoris y permitir que suba la excitación.







2. El clítorís

El clítoris es una de las zonas erógenas femeninas más poderosas. Por ello, no puedes olvidarte de estimular esta zona correctamente en la práctica del cunnilingus (estimulación de los órganos genitales femeninos mediante la boca).







De acuerdo al libro Entre mis labios, mi clítoris, esta zona mide una media de 9 a 11 centímetros y el glande, que es ese botoncito que vemos entre los labios vaginales, solo es la parte externa. Tiene un total de 8 mil terminaciones nerviosas, que es el doble de las que tiene un pene, aunque ambos pueden ponerse erectos ante las estimulaciones sexuales o mentales.

Tomando en cuenta lo anterior, debes empezar de forma delicada, estimulando con un ritmo suave y progresivo. Puedes hacer círculos con la lengua o incluso succionar un poco, pero nunca bruscamente.

Una técnica es dibujar el abecedario con la lengua ir de la A a la Z, incluso algunos han comentado que juguetean con su nariz, porque hacer lo mismo cansa para quien lo practica y recibe.

Dato curioso: En 1814, Katsushika Hokusai dibujó una de las xilografías eróticas más famosas: El sueño de la mujer del pescador. Sexo oral onírico e imaginativo: una mujer recibiendo las prebendas de dos pulpos, uno pequeño que besa sus pechos, otro gigante que le practica un cunnilingus. Ambas culturas disfrutaban de una educación sexual implícita.

"¿Se imaginan si en vez de educarnos para santificar mártires nos hubiesen permitido imaginar todas las posibilidades sexuales habidas y por haber?", escribió Blanco.

3. Los dedos son grandes aliados

Los dedos pueden ser tus mejores aliados si quieres provocar un orgasmo muy intenso, así que no los desaproveches. A algunas mujeres les gusta que durante la estimulación oral, la pareja inserte uno o más dedos dentro de la vagina para llegar hasta el punto G y hacer las sensaciones mucho más excitantes. Solo asegúrate de que a ella le guste ese tipo de estimulación.

Consejos para hacer sexo oral a ellos

1- Sin prisa

Al igual que a los cuerpos femeninos, también hay que tardar en llegar al pene. Hay que seducirlo, besarlo, y al final llegar poco a poco a él. Combina tu arte bucal con las caricias para alargar más la excitación.

2. El glande

Cada hombre es diferente, tiene su propia sensibilidad en el glande, es ahí donde debes concentrar al atención. Hay hombres a los que les da placer la profundidad, eso dependerá de la persona quien lo esté dando, qué tanto puedes introducir el pene en tu boca.

3. No olvides los alrededores

Mientras el pene está en tu boca, las manos pueden estar acariciando los testículos o el perineo (la sensible piel que recorre el camino que separa el escroto del ano). De vez en cuando míralo, las miradas van dándole su toque a la intimidad.

4. Añade frescor

Se dice que las geishas tomaban té de menta antes de practicar sexo oral, puedes conseguir algún caramelo de menta para reproducir esta sensación de frescor e intensificar la experiencia.

Estas son algunas sugerencias que recomienda los expertos. Sin embargo, a través de tu propia práctica es cómo identificarás qué será lo mejor para ti y para el otro. Así que experimenta y reinventa.