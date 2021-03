Consejos de mujeres para encontrar empleo

La emergencia sanitaria provocó que al menos 12.5 millones de personas salieran del mercado laboral al inicio de la pandemia en México, según datos de El Economista. No obstante, en los primeros meses del 2021 ha llegado una reactivación del mercado laboral y en febrero de 2021, el 65 por ciento de las mujeres que perdieron su empleo en abril lo han recuperado, señaló el Instituto Mexicano para la Competitividad A.C.

En México las mujeres representan el 38% de la fuerza laboral según el Imco, pero un país que incluye a las mujeres en la economía es un país más competitivo y próspero, por esa razón te compartimos algunas claves para adoptar desde hoy mientras estás buscando empleo.

1. Enfócate en esfuerzos y no resultados

El primer consejo es cambiar de chip y no pensar en metas abstractas, sino en acciones que puedes llevar a cabo. Por ejemplo, en vez de decir: "Este mes conseguiré trabajo" puedes mandar 10 solicitudes de empleo a vacantes que estén interesadas en tu perfil.

Recuerda que tu no puedes controlar situaciones externas pero sí puedes controlar tus acciones medibles.

2. Establece tu horarios

Crear un calendario de búsqueda que te puede ayudar a comprender tus objetivos y metas; en este documento (digital o a mano) puedes escribir qué es lo que estás buscando, cuáles son tus habilidades profesionales o una lista de empresas objetivo.

A partir de esa información puedes establecer horarios y momentos específicos para buscar empleo.

3. Primera impresión

Mantén actualizado tu CV y alinear tus redes sociales porque serán la primera impresión que des, es tu tarjeta de presentación. Intenta responder las siguientes preguntas: ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿A quién ayudas? ¿A través de qué los ayudas?

Tip: Enviar tu currículum de 1 a 4 días de su publicación te da mayores oportunidades.

4. Networking

Todas tus relaciones y vínculos pueden ser una puerta para encontrar un nuevo trabajo. En ocasiones no sabes si la prima de tu amiga que conociste hace tres años está buscando nuevo talento. A pesar de que hoy no tenemos reuniones presenciales o conocemos a mucha gente en persona no olvides que las buenas relaciones pueden abrir grandes oportunidades.

5. Adaptación

La nueva normalidad nos ha enseñado que podemos adaptarnos y trabajar de muchas maneras. Familiarízate con nuevas herramientas de comunicación y de trabajo.

Con información de Victoria147