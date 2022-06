Consejos de la crianza respetuosa para aplicar con mamá y papá

¿Te interesa la crianza respetuosa pero no tienes hijas o hijos para aplicarla? Esta joven confesó utilizar los consejos de creadoras de contenido sobre crianza respetuosa, con la diferencia de que los aplicó con su madre y su padre. Y funcionó .

En Tik Tok, la usuaria @gigigianna compartió en un video que comenzó a aplicar los consejos sobre crianza respetuosa con sus padres. Este tipo de crianza se ha convertido en un tema difundido por psicólogas y por madres de familia.

Según Nayeli de Paz, experta en maternidad y crianza respetuosa, este tipo de crianza se basa en reconocer de forma consciente el desarrollo físico y emocional de las hijas e hijos, sumado al cuestionamiento de las conductas que se tiene como adulto y en la introspección personal como madre o padre.

LEE: Joven agradece a su padrastro por criarla; ¿ejemplo de paternidad?

Gestión emocional como resolución de conflictos

La joven Gigi sorprendió al internet aplicando estos consejos sobre cómo enseñarle la importancia a las infancias sobre su valor y su importancia como personas, así como respetar sus opiniones, pero enfocándolos a sus padres

Una de las formas para aplicar la crianza respetuosa, es que a las infancias (en el caso de Gigi, a sus padres) se les enseña a identificar sus emociones y gestionarlas, sobre todo cuando son momentos de conflicto, de molestia, trista e incluso lo que se conoce como "berrinche".

LEE: ¿Por qué el 70% de las madres se arrepienten de serlo?

Gigi cuenta que cuando sus papás se encuentran en una discusión con ella o tienen algún problema por arreglar, les ayuda a identificar sus emociones y encontrar una solución en conjunto, pero sin desestimar lo que sienten o lo que están expresando.

"Cuando hay una discusión yo les digo: ´yo sé que te sientes frustrado, cuéntame el por qué, por favor. Vamos juntos a buscar una solución", compartió la joven.

¿Aplicar la gestión emocional es lo mejor?

Entonces, ¿se pueden aplicar las estrategias y técnicas de la crianza respetuosa con los padres o tutores? Sí, siempre y cuando no se asuma que es obligación de los hijos o hijas la educación de su madre o padre, según las expertas.

Kathe Estupiñán, madre que ha aplicado la crianza respetuosa, cuenta en redes sociales que su hija también la aplica cuando descubre que su madre se encuentra en una situación de frustración o de conflicto.

"Un día dejé la llave de la ducha de la ducha abierta, se mojó todo el baño y me molesté. Mi hija, al ver mi molestia, se me acerca, me toca la pierna y me dice ´tranquila, mamá. Respira. ¿Ya te calmaste? Ven, te doy un abrazo. Sé que estás enojada pero podemos buscar con qué limpiar´. Ella lo hizo tan segura que se me quitó el mal genio", comparte Kathe.

En casos como este y el de Gigi, la gestión emocional, la comprensión y la empatía han sido la clave para la resolución de conflictos, sin asumir la responsabilidad de crianza o educación, afirma Nayeli de Paz.

LEE: El gusto por hombres musculosos tiene origen en el arte gay

Parentalización: ¿criar a tus papás?

En los comentarios del video, surgieron otros testimonios de jóvenes que comenzaron a aplicar estos consejos sobre la gestión emocional con sus padres e incluso con sus abuelas y abuelos.

Sin embargo, Nayeli de Paz compartió en respuesta a estos comentarios que aplicar la crianza con los padres tiene un nombre, se llama parentalización. La cual se refiere a la responsabilidad que se le atribuye a las hermanas o hermanos mayores sobre el cuidado de las o los más pequeños, pero también se refiere a la responsabilidad adquirida por las hijas o hijos hacia el cuidado con sus padres.

"La parentalización reconoce que no es obligación de las hijas o hijos el tomar la responsabilidad de educar a sus padres, ya que no tienen las herramientas ni la capacidad para guiarlos, criarlos y educarlos", explica la experta.

¿Aplicarías la gestión emocional con tus padres? Cuéntanos.