Conoce los universos en los que Spider-Man es una mujer

No te angusties, en esta nota no encontrarás ningún spoiler sobre el estreno de la última película de Spider-Man, pero mientras esperas a entrar a tu función para confirmar hasta dónde llega el multiverso, puedes explorar aquellos universos donde la araña mordió a una mujer en lugar de a Peter Parker.

Acompáñanos a conocerlas:

1. Gwen Stacy - Spider-Gwen

Seguramente te suena su nombre, ya que Emma Stone interpretó al personaje; sin embargo, la primera Spider-Gwen que vimos fue la película nominada al Oscar, Spider-Man Into The Spider Verse. En este universo la araña muerde a Gwen Stacy, dándole agilidad y poderes arácnidos; sin embargo, Peter Parker es quien se convierte en The Lizard y termina enfrentándose contra Gwen.

2. Jessica Drew - Spider-Woman

En esta historia, Jessica Drew es hija de un famoso científico al servicio de HYDRA. Ella es mordida por una araña venenosa y para salvarla, su padre le inyecta un suero experimental para salvarla. Jessica sobrevive y adquiere superpoderes gracias al suero que la convierte en Spider-Women.

3. Julia Carpenter - Spider-Woman

Julia es la segunda Spider-Woman y sus poderes son producto de una experimento gubernamental para crear superhéroes al servicio del gobierno. Sus poderes son muy similares a los de su predecesora, pero Julia puede crear telarañas de forma psíquica.

4. Cindy Moon - Silk

En esta historia la araña no sólo mordió a Peter Parker, también mordió a Cindy Moon. Una adolescente que es encerrada durante 10 años después de ser engañada por Ezekiel Simms. Cindy es rescatada por Spider-Man y se enamora de él, por eso adquiere la identidad de Silk.

5. Anya Corazón - Araña

Anya es una estudiante de origen mexicano y puertorriqueño que obtiene sus poderes arácnidos gracias a un tatuaje que le otorga The Spider Society. Ella decide utilizar sus habilidades para proteger a la gente, convirtiéndose en Araña o en la tercera Spider-Woman, detrás de Julia Carpenter.

Aunque aún no sabemos qué tan lejos puede llegar el multiverso, nos emociona mucho conocer que todas estas heroínas habitan en algún lugar de él, pero dinos ¿te gustaría ver a alguna de estas mujeres en la pantalla grande? Cuéntanos en nuestras redes sociales.