Conoce el trabajo de estas artistas y escritoras trans

En el Día de la Visibilidad Trans te compartimos a diferentes escritores y artistas que son parte de la comunidad para que conozca sus trabajo e impacto para decontruirnos y re pensar el género, la sexualidad y los estereotipos heteronormativos.

Juno Roche

Te puede interesar 7 frases que marginan a la comunidad trans

Escritora que aborda temas de género, sexualidad y comunidad trans. Estudió Arte y Filosofía en Brighton y Literatura Inglesa en Sussex. Ha escrito en Vice, Broadly, The Independent, Cosmopolitan, entre otros espacios. Trans Power, su último libro publicado, explora la sexualidad de las personas queer y trans con una serie de entrevistas con personas de la comunidad trans como Amrou Al-Kadhi y Travis Alabanza.

Foto: Goodreads

Tona Brown

Mujer trans violinista y mezzosoprano estadounidense que cantó en el Carnegie Hall. Estudió en el Conservatorio de Música de Shenandoah. En 2015 apareció en el documental For Which We Stand que destacó a artistas heterosexuales y LGBTQ.

Dr. Meg-John Barker

Género: una guía gráfica es uno de sus muchos libros relacionados al sexo, las relaciones y el género. Es perfecto para todos los que busquen aprender sobre temas de género, trans o queer desde una perspectiva feminista, antiracista e interseccional.

Foto: Amazon

Yishay Gabaz

Te puede interesar Refugio Casa Frida: activismo por la comunidad LGBTQ+

Artista interdisciplinario israelí que fotografía y hace performance. Su principal campo de interés es el trauma y herencia de la memoria postraumática; al igual los temas de identidad y visibilidad de las mujeres trans. En su trabajo "Volviéndose" fotografió durante dos años su cuerpo y registró su cirugía de cambio de sexo.

Andrea Long Chu

Escritora elogiada por lanzar la "segunda ola" de estudios trans, en su libro Females: A Concern publicado en el New York Times habla sobre el significado de ser mujer e inspirado en el Manifiesto SCUM de 1967 de la feminista radical Valerie Solanas, La Matrix, el psicoanálisis y la ansiedad por la castración.

Foto: Amazon