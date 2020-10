Confusión y tristeza, cuando el cáncer de mama se lleva a mamá

"En esa ocasión yo quería que todos fuéramos: mi mamá, mi papá, mi hermana y yo, pero como mi mamá ya no podía salir solo nos enviaron a nosotros. Ahora que lo veo con perspectiva, me doy cuenta de que haber hecho estas cosas de mandarnos no era porque no quisieran estar con nosotros, sino porque era una forma que mi mamá y mi papá tenían para que mi hermana y yo no estuviéramos pensando en esas cosas. Esas fueron de las cosas más tristes que recuerdo, que no estuvieran tan cerca de mi como me hubiera gustado".