Confesiones de una madre feminista: De la diversidad y el amor propio

Intentar educar en feminismo puede significar cosas diferentes para diferentes personas pero es, fundamentalmente, educar para la igualdad. Ya hablaremos sobre igualdad, equidad, igualdad sustantiva y otros términos relevantes, pero hoy vengo a platicarles sobre la Igualdad (esa con I mayúscula que ponen en las declaraciones de las Cumbres y en las presentaciones PowerPoint de la escuela). Esa idea de igualdad requiere un grado mínimo indispensable de empatía, de ver al Otro y reconocerle, aceptarle y respetarle

Vamos para atrás, empecemos por el deseo que tenemos algunos padres y madres, de educar a nuestras bendiciones para que se conviertan en adultos felices, exitosos, amados y amorosos, buenas personas. Y ya aquí empieza el matiz, ¿qué es eso de ser buena persona? ¿Qué significa tener éxito? En qué basamos estos parámetros y qué les inculcamos en sus mentes y corazoncitos sobre el tipo de personas que deben y pueden ser. Me imagino que nadie educa a sus hijes pensando “ojalá, cuando crezca sea un hijo de la rechinchina” pero siendo que hay muchos adultos que cumplen esa descripción, a lo mejor es que tenemos que repensar si lo estamos haciendo bien.

Chimamanda Ngozi Adichie tiene un libro espectacular “Querida Ijeawele” que es la adaptación de una carta que le hizo a su amiga Ijeawele cuando ésta le preguntó como criar a su hija con feminismo. Tiene unas recomendaciones fabulosas que aplican también para nosotras mujeres adultas, y en diversos momentos le habla sobre enseñarle a su hija a que todos somos diferentes de una manera u otra, y que asumir que esas diferencias dan o quitan valor a las personas es una tontería. Esto es, si me preguntan, uno de los puntos fundamentales del feminismo y la educación para la igualdad: todos tenemos el mismo valor simplemente porque existimos. Si no partimos de eso, estamos yendo para atrás.

Cuando logramos enseñarles esto a los niños y niñas, es que también aprenden que ellos tienen ese mismo derecho de existir plenamente. Que su identidad, determinada en parte por elementos aleatorios (el color de su piel, el lugar donde nacieron, a lo que se dedican sus padres, sus capacidades y características físicas) y en parte por elementos profundamente íntimos (cómo se perciben, a quien aman, en qué creen, por qué luchan) es tan válida como todas las demás, y que las identidades de los Otros, son tan válidas como la propia.

Esto no significa que formemos personas acríticas, al contrario, es indispensable aprender a ser muy críticos. Del sistema, de las normas sociales que dictan lo que “pueden” o “deben” ser, y sobre todo de si mismos. Enseñémosles que pueden no estar de acuerdo, que pueden rechazar e incluso pelear en contra de las acciones u opiniones de otros, pero no del derecho de esos otros a existir como humanos, de tener una vida plena, con seguridades mínimas, con derechos fundamentales.

Al enseñarles que el valor propio es inalterable, les damos herramientas emocionales para resistir presiones sociales por comportarse de cierta manera, de aceptar cosas que les hieren o les violentan para intentar encajar en cánones que no son más que construcciones sociales sin valor real. Y también para alzar la voz ante las injusticias, para enfrentarse al bully, al opresor, al violento desde la resilencia emocional del amor propio. Y les enseñamos a ser empáticos, inclusivos, a ver las diferencias como fortalezas en su entorno.

Hay una segunda parte en este aprendizaje, el saber reconocer nuestros propios privilegios. Pueden ser privilegios de clase, de género, de raza; puede ser que gocemos de uno o de varios, pero es indispensable reconocerlos para entender cómo podemos convertirnos en adultos decentes. Reconocer nuestros privilegios nos permite utilizarlos en positivo, enseñémosles (mediante teoría y práctica) a nuestros hijos e hijas a ser aliados de quienes no tienen nuestros privilegios, no desde la condescendencia sino desde el respeto.

¿Qué podemos hacer para lograr todo esto? Primero, normalicemos lo “diferente”. Ofrezcamos historias, cuentos, películas que den voz a individuos y comunidades marginalizadas, racializadas u oprimidas. Hablemos claramente con los niñas y niños sobre lo normal de alguien con un cuerpo o un comportamiento distinto a la “norma”, ayudémosles a cuestionarse de dónde vienen esas “normas” y a buscar ejemplos de personas que han logrado cambiarlas.

Finalmente hagamos un ejercicio. Cuando pensamos en educar en feminismo, preguntémonos: Si mi hija o mi hijo fuera el oprimido, la violentada, la víctima de bulling, ¿qué tipo de persona quisiera yo que estuviera ahí en ese momento para apoyarle? Una vez que tengamos la respuesta, eduquémosles para que sean esa persona.