Conciliación entre los diferentes grupos de diversidad sexual

Se esperaría que después de la vorágine informativa de los últimos años, las reacciones de protesta, rechazo o desencanto por estos temas debería ser cosa del pasado. Pero no, prevalece la fobia y el fastidio por estos temas, quizás con más tirria que antes.

Para que se den una idea, los comentarios giran en torno a "los vamos a destruir", cursos que consideran nada científicos, "estúpidos", que son un "desperdicio de tiempo" y burlas hacia el mismo diplomado, como creer que se trata de una moda patética neoliberal... En fin, podrán tener eco sus descalificaciones ya que esos comentarios son los que predominan y aproximadamente el 80% son negativos, pero lo que sorprende es que como se puede observar en esos comentarios viene una oleada de descalificaciones con poco argumento para debatir y sí mucho coraje y encono.

¿Es suficiente el avance del feminismo y los grupos de diversidad sexual?

Más allá de estas reacciones, me pregunto si realmente el avance del feminismo y los derechos de las mujeres y los grupos de la diversidad sexual son suficientes, si ya no hay nada qué hacer porque se ha logrado la equidad y la justicia en estas luchas y en todos los México que habitamos. Y la verdad es que pensar en que hemos terminado con nuestras demandas es como creer que el mundo ya es equitativo para todas las personas.

Si bien hoy en día, algunas corrientes feministas se ven poco conectados con los grupos de la diversidad sexual, creo que el trabajo en conjunto es todavía posible y necesario, y la perspectiva interseccional nos puede dar algunas luces en esto, así como la histórica lucha en contra del patriarcado y su violencia.

Lo interseccional nos debería llevar a profundizar las desigualdades de entre todas las personas, al conjugar miradas no sólo de género sino del género con la clase, con la edad, con la discapacidad y otras. Quizás ese es un ejercicio más complejo y nos dirigimos hacia perspectivas y enfoques más pragmáticos. Por lo que es más probable que cada colectivo trabaje para su ghetto más cercano, es decir; las mujeres para las mujeres, los gays para los gays, las lesbianas para las lesbianas y lo trans para lo trans.

Luchar contra el patriarcado, el punto de encuentro

No es que esté mal alguna lucha, mi escrito no es un formulario de lo que tiene que ser, pero me parece que la articulación y el fortalecimiento de alianzas en principios comunes no es algo que debe desdibujarse por completo. Finalmente, creo que todos estos grupos, como lo señalé, luchan contra el patriarcado, el machismo, el reconocimiento de sus derechos, la desigualdad y múltiples opresiones en diferentes ámbitos de su vida cotidiana.

Aunque es cierto que, actualmente vemos que las demandas de mujeres y de personas no heteronormadas ya se encuentran en diferentes partidos políticos, inclusive siendo opositores, la pregunta está en qué es lo que nos diferencia al estar presente en esta diversidad de partidos políticos. Por eso me parece que hoy que toda la clase política habla desde las mujeres y el feminismo, y desde los derechos de la diversidad sexual, ambos aspectos son de felicitarse, creo que también hay que cuestionarnos cuál es esa postura feminista y qué derechos son los que se tratan de reivindicar, no vaya a ser que nos den gato por liebre.

