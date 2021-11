"Con condón no siento" y otras red flags en el sexo

Las relaciones sexuales son más complejas de lo que parecen, el sexo siempre es un campo minado donde la violencia puede hacerse presente. Para disfrutar plenamente de la sexualidad es necesario crear un ambiente de seguridad y comunicación, que esté libre de violencias.

Lamentamblemente durante el sexo o antes de llegar al sexo hay muchas red flags que han sido normalizada, pero que debemos dejar de ignorar.

Las banderas rojas se utilizan en el mar para indicar precaución y este mismo significado se usa en la vida cotidiana dentro del mar de las relaciones de pareja . Las mujeres comenzaron a utilizarlas para advertir a otras sobre algún hombre o situación que las puede poner en peligro.

De esta forma, las red flags indican que ciertas actitudes o frases reflejan alguna especie de peligro que, de ser ignoradas, podrían llevarte a estar en situaciones de violencia. Las red flags también pueden identificarse en la interacción con fines sexuales, es decir, durante el ligue o bien, durante el sexo, aquí te contamos sobre algunas red flags que no debes ignorar durante el sexo.

1. Si no entiende que "No", significa no

Sin consentimiento no hay sexo, cuando una persona te obliga a llevar a cabo alguna práctica sexual que tú no quieres hacer no se trata de una relación sexual saludable y con responsabilidad, se trata de abuso sexual.

Si por más que ya le dijiste que no, la otra persona continúa insistiendo, al punto de querer manipularte o obligarte, se trata de una enorme red flag. Si no respeta tus decisiones, sal de esa relación.

2. "Pero no te vayas a enamorar"

Esta es una frase típica de hombres sin responsabilidad afectiva, que se dedican al consumo de cuerpos sin siquiera preguntar sobre las emociones de su pareja sexual. Y no es que un intercambio meramente sexual sea malo, lo malo es que tu pareja suponga que tú eres la única que puede involucrar sentimientos en la relación.

Si bien el sexo puede estar desligado del amor o el enamoramiento, lo cierto es que no es así de simple para todas las personas. Por ello, antes de poner sobre ti la culpa o responsabilizarte totalmente por las emociones que puedan surgir, lo ideal es hablar sobre los límites y las necesidades de cada persona, en un ambiente de horizontalidad, de pares.

3. "No uso condón porque no siento", "No uso condón porque me aprieta"

La salud sexual no es un juego, la prevención de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) sólo puede llevarse a cabo con métodos anticonceptivos de barrera como son los condones, lamentablemente son muchos los hombres que no usan condón y ponen todo tipo de excusas para tener relaciones sexuales sin protección.

Recuerda que nadie debe obligarte a hacer algo que no quieras, y si no te sientes cómoda o en confianza para tener relaciones sin protección, nadie puede obligarte. Está totalmente comprobado que el uso de condón no interfiere con el placer sexual masculino y todos están especialmente creados para no lastimar a los varones. Ningún pretexto es válido.

4. Que haga comentarios hirientes sobre tu cuerpo

El sexo es algo muy íntimo, es una actividad en la que, generalmente nos encontramos totalmente al desnudo y por ello, exponemos nuestro cuerpo. Si tu pareja sexual hace comentarios hirientes sobre tu cuerpo es una enorme red flag.

