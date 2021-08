Con Brenda Lozano ¿vamos hacia una política exterior feminista?

La asignación de Brenda Lozano, una de las narradores jóvenes y destacadas de América Latina, lanza un mensaje hacia afuera ¿será que vamos hacia una política exterior feminista?, plantea en su texto el columnista Alejo Sánchez Cano.

Con Brenda Lozano al frente se da un salto generacional y se abre la puerta a una fuerza cultural de una nueva camada de creadores, promotores culturales, apunta en su texto Sánchez Cano en El Financiero.

Dentro de sus compromisos, destacó que no se centrará en la literatura sino que buscará descentralizar la cultura mexicana en Madrid, tendrá una mirada "diversa joven, no vertical y no patriarcal".

Cabe destacar que en redes sociales se dieron comentarios y críticas a la designación de la feminista, ya que en el pasado había publicado en contra del gobierno del López Obrador. Sin embargo, su nombramiento manda un mensaje a los jóvenes y podría ser un guiño a las feministas, apunta Sánchez Cano.

Brenda Lozano es feminista y la nueva agregada cultural de México en España

Con el fin de fortalecer la relación de amistad, cooperación y cultura entre México y España Brenda Lozano Vázquez fue designada como agregada cultural de México en España por la Secretaría de Relaciones Exteriores. La narradora, ensayista y editora ha residido en Japón, así como en diferentes países europeos, de América del Sur. Ha impartido cursos universitarios, talleres, formado parte en proyectos cinematográficos y de arte contemporáneo.

"Soy feminista, hay un largo camino que recorrer colectivamente en México en materia de derechos humanos para erradicar la violencia en contra de las mujeres a varios niveles, como también falta un largo camino para que en todo el país las mujeres podamos decidir libremente sobre nuestros cuerpos. Estoy comprometida con la lucha feminista, con la paridad de género, con la perspectiva de género, con la comunidad LGBTQ+", escribió Lozano ante su nuevo nombramiento.

??La Secretaría de Relaciones Exteriores anuncia la designación de la nueva agregada cultural en la Embajada de México en España. https://t.co/jZUbMoEQ3h pic.twitter.com/aa52Jleu0U — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) August 16, 2021

Con esta integración al cuerpo diplomático se reafirman la intención de incorporar prácticas de política exterior feminista y "se buscará una promoción de la cultura descentralizada, diversa, joven, no vertical y no patrircal", publicó en comunicado la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Al frente de la estrategia cultural de la Embajada en España, se busca tener mayores trabajos relacionados a la lectura, gastronomía, arte, cine, entre otros.

¿Quién es Brenda Lozano?

Te puede interesar "Si queremos ver lo que está cambiando, hay que ver a los jóvenes": académica

Fue editora de la revista Make de Chicago y co-organizó el festival de arte y literatura "Lit&Luz" con sede en Chicago y Ciudad de México, de 2013-2019. También es parte de la editorial Ugly Duckling Presse de Nueva York y colabora en El País.

"Todo nada" (2009), "Cuaderno ideal" (2014), "¿Cómo piensan las piedras?" (2017), "Brujas" (2020) son parte de sus novelas publicadas. También fue reconocida como una de las escritoras menores de 40 años más importantes de México por Hay Festival y el Consejo Británico y forma parte de "Bogotá 39", selección de autores destacados de América Latina.

asl