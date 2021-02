Las relaciones abiertas poco a poco están dejando de ser un tabú y cada vez más parejas están intentando ser honestas con sus deseos y ganas de experimentar. Porque si somos sinceros, es probable que alguna vez nos haya gustado alguien más además de nuestra pareja, en esos casos ¿por qué no intentar una relación abierta?

En un episodio reciente de "How to!" del medio digital Slate, Abe (un hombre que ha pasado 10 años con su pareja), comenta sus dudas y miedos respecto a las relaciones abiertas con Rich Juzwiak and Stoya, sexologos y columnistas.

La pareja de Abe fue la que propuso en primer lugar el abrir la relación, pero ¿qué significaba eso y cómo se podía implementar en sus vidas considerando que viven juntos? Todas las dudas que se le presentaron, resultaron en una amena conversación de cómo tener una relación abierta sin morir en el intento.

Charles: Abe, cuando Georgina, tu novia, mencionó esta idea, parece que estabas emocionado y te resististe. ¿Me puede decir más sobre eso?

Abe: Estaba leyendo sobre poliamor y mucho de eso le resonaba. Ella estaba como, "Oye, he estado leyendo estas cosas. ¿Qué piensas?" Por un lado, parecía atractivo, pero por otro lado, ¿puedo realmente tener una conexión emocional y una conexión sexual con más de una persona a la vez? ¿Y estaría bien con eso? Lo que le dije de inmediato fue como: "Estoy muy contento de que podamos tener este tipo de conversación". Y luego pensé: "Tengo que pensar en eso".

Creo que podría verme a mí mismo en una relación poliamorosa, pero ¿y si mi chica no tiene una cita durante cinco horas? Y luego ella regresa. ¿Cómo manejas eso? ¿Actúo como si nada hubiera pasado?

Las reglas como una ayuda para no colapsar de celos

Para algunas parejas resulta de gran ayuda el establecer ciertas reglas que permitan mantener la confianza y la comodidad. ¿La clave? Hablar de todo lo necesario

Charles: Rich, ¿se sentaron y hablaron sobre las reglas?

Rich: Sí. El número uno es que nunca nos mentimos el uno al otro. El número dos es que no podemos tener relaciones sexuales con otras personas por separado si estamos en la misma ciudad. Si uno de nosotros sale de la ciudad, puede hacer lo que quiera. Nada en tu contra. No tienes que avisarme. Pero mientras los dos estamos en la ciudad, tienes que avisarme y no puedes hacer eso en el apartamento porque no quiero volver para encontrarte teniendo sexo con otra persona.

Charles: Rich, sé que dijiste que una regla que tienes es contarte todo. ¿Cuáles son otras reglas básicas que cree que son importantes?

Rich: Bueno, no es necesario que nos digamos todo, pero nunca mentimos. Contamos lo que la otra persona quiere saber. Realmente depende del nivel de comodidad de las personas. Un ejemplo es "no puedes tener relaciones sexuales con la misma persona X cantidad de veces porque en cierto punto eso forma una relación demasiado". Por el contrario, alguien podría decir: "Realmente no quiero que tengas un montón de socios diferentes por el bien del control de enfermedades, así que prefiero que tengas clientes habituales en lugar de un montón de randoms".

Ceder para conservar la paz

Stoya: Algunas personas no quieren ver ninguna evidencia de un vínculo con otra persona. Y otras personas desean expresamente escucharlo porque les resulta erótico o les hace sentir seguros.

En general, la relación debe ceder a la persona más sensible. Creo que para la persona que no está de acuerdo con las cosas, abrir la relación será más traumático y podría causarle más problemas que la persona que está bien con todo, que solo quiere mojarse la polla o la vagina. Creo que realmente tienes que proteger a la persona más vulnerable de la configuración. Así que mi novio definitivamente es esa persona, lo que significa que cuando dice: "No quiero que hagas esto. No quiero que te enganches cuando estamos en la misma ciudad, incluso si me avisas, "Yo digo," Está bien, está bien ".