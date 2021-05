¿Cómo tener un hijo cuando las parejas llevan años sin sexo?

Las relaciones de pareja sufren diferentes conflictos, en ocasiones, pueden ser económicos, de comunicación, por ideales políticos y en algunas, por el sexo. Sí, existen parejas que deciden evitar las relaciones sexuales con tal de no abrir la caja de Pandora, hasta que llega el momento de decidir querer tener hijos o no.

Sexólogos han afirmado que las parejas que no tienen relaciones sexuales de forma recurrente son más comunes de lo que pensamos. "Cuando una pareja llega a consulta es bastante habitual que lleven arrastrando el problema al menos seis meses, aunque lo más frecuente es que sean unos dos años, incluso más", explicó la sexóloga Ana Lombardía para El País.

Por ejemplo, en Japón la falta de vida sexual se ha convertido en un problema de Estado, provocando un efecto bajo de la natalidad. En países en los que entre el 60 y 70 por ciento de las parejas de más de 40 años no tiene una vida sexual activa, muchas veces prefieren recurrir a la reproducción in vitro que acudir con una sexóloga.

¿Qué los lleva a evitar el sexo?

Una de las razones más frecuentes es haber experimentado el coito con la pareja de una manera insatisfactoria, y no haberlo resuelto, esto puede ocurrir tanto en hombre, como en la mujer. Por ejemplo, problemas de erección en los varones que impidan la penetración, o sentir dolor al ser penetrada. A pesar de que las relaciones sexuales se puedan dar sin penetración esta sí es necesaria cuando se trata de la búsqueda de un bebé.

Sin embargo, no todas las razones son por una incapacidad física; también se ha demostrado que existen parejas que pierden interés sexual o "falta de conexión". "He trabajado con varias parejas en la que había un caso de infidelidad pasado que no estaba bien gestionado", explicó Lombardía, "una cuestión que afectó en la parte emocional y con problemas como la falta de deseo sexual''.

Un caso más podría ser la falta de orgasmos durante la relación sexual. Si bien es necesario eyacular, que la mujer logre un orgasmo también puede ayudar a buscar un embarazo. "Trate el caso de un paciente para el que tener que mantener relaciones sexuales en los días de ovulación y eyaculación dentro de la vagina siempre era muy estresante para él. Además, ella ya había cumplido 35 años y el médico les apremiaba a que tuvieran hijos cuanto antes para evitar problemas de fertilidad", relató la sexóloga.

¿Cómo trabajar en pareja?

"Una de las estrategias que aplicamos las sexólogas es prohibir las relaciones sexuales con penetración, para que pueda concentrarse en disfrutar de la sexualidad de otra manera y así reforzar también el vínculo en la pareja", sostuvo Lombardía. La experta también afirmó que es muy importante la focalización del trabajo, la creatividad y el ser capaces de mantenerse en el presente.

En muchos casos las parejas sufren de ansiedad porque la paternidad y maternidad les apremia, sin embargo, es importante conectar y disfrutar los encuentros sexuales, tengan o no un objetivo reproductivo, explicó la sexóloga. En ese sentido, con ayuda de la terapia con un o una sexóloga se puede trabajar distintos aspectos que la pareja requiera como las inseguridades, las discusiones, la complicidad sexual o la comunicación en la cama.

"Si una relación sexual no funciona desde hace tiempo, pero pese a ello quieren tener hijos, suele ser recomendable que revisen la decisión de ser padres. Aun así, muchos siguen adelante con la decisión de ser padres sin solucionar su vida sexual, pues consideran que no es tan relevante para ellos y priorizan la paternidad o el seguir juntos a toda costa", concluyó la sexóloga.

Con información de El País

ASL