¿Cómo tener confianza en ti misma y enfrentar a tu impostora?

¿No te sientes lo completamente de segura de emprender un proyecto o postularte a un trabajo porque consdiereas que no eres buena al 100%?

Las autoras del libro "El síndrome de la impostora", Élisabeth Cadoche y Anne de Montarlot, han registrado que los hombres en general tienden a postularse como expertos y aprenden después, incluso llegar a sobrestimar sus capacidades y su rendimiento. Las mujeres por el contrario habrán reflexionado cierto tiempo antes de postularse.

La diferencia, en algunas ocasiones entre los hombres y mujeres para la autoras es la confianza en sí misma.

¿Qué es la confianza en una misma?

De acuerdo con el diccionario Larousse, la confianza en uno mismo es "el sentimiento, la conciencia que uno tiene de su propia valía y de lso que se obtiene cierta seguridad".

Una persona que tiene confianza en sí misma se siente capaz de alcanzar un objetivo y cree en verdad en sus capacidades, talento y eficacia.

¿Te ha pasado que buscas la aprobación de otros para sentirte segura? Aquí te decimos tres acciones a evitar para no poner en riesgo la confianza en ti.

1, No busques la consideración del otro para avanzar en tu proyecto

2, Conócete, identifica cuáles so tus fortalezas y debilidades, sé honesta ante tus desafíos y debilidades

3, Sé capaz de soportar tus fracasos, asimílalos incluso intégralos

En su libro, las autoras dan algunos consejos para tomar las riendas de tu seguridad:

10 consejos para aumentar tu seguridad

1, Tener confianza y no subestimarte, comienza por tranquilarte aceptado que has trabajado mucho y que te mereces tus logros. No te pierdas en cuestionamientos infinitos...

2, Haz una lista de tus valores y vive en consonancia con ellos. Es tu brújula, la que te permite afirmar, decir no, elegir y, y por tanto, consolidar tu confianza en ti misma.

3, Rodéate de un grupo de amigos, de un mentor, de compañeros condescendientes con quienes compartir tus logros y flaquezas.

4, En cuanto a las redes sociales, apuesta por las mujeres inspiradoras, las mujeres auténticas, no las modelos retocadas que muestras su felicidad a golpe en Photoshop, ¡echa un vistazo a @jameelajamilofficial o @i_weigh!

"Cuando no me gusta una canción, sólo no la vuelvo a escuchar. Cuando no me gusta una persona, silencio su nombre. Es simple. Hagamos un alto al mundo donde no tenemos, donde se siguen haciendo estos ataques tan personales porque no todo está diseñado para ti"

5, Anota y guarda una lista de tus logros cada año...

6, Afronta tus pensamientos negativos, los que sobrevaloran a los demás y menosprecian tus capacidades. Con el tiempo, estas formas de autocrítica se confierten en realidad. Intenta ser neutral; separa lo que es un hecho de lo que es una convicción.

"Atrévete a amarte"

7, No olvides que los demás también tienen su parte de sombra y flaquezas. Lo desconocido y la incertidumbre forman parte de la condición humana.

8., Atrévete a lanzarte a lo desconocido, mientras te preparas con antelación, sin centrarte demasiado en los resultados. Ponte objetivos realistas, asequibles. Todos estos minitriunfos ante las nuevas actividades estimularán el sentimiento de confianza en ti misma.

9, Algunas convicciones, como desear que todo el mundo te quiera, no son viables ni verosímiles.

10, Por último, imponte, ábrete a los demás y a ti misma con gentileza y compasión, la confianza en uno mismo es como la vida: es un arte que hay que cultivas.

