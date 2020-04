¿Cómo sobrellevar la contingencia en casa?

Hace apenas unas semanas, las niñas y niños estaban en sus escuelas. En algunas Instituciones ya preparaban los Festivales de la Primavera, el Natalicio de Benito Juárez o hasta empezaban con ensayos para el Día de la Madre. Hoy, el mundo dio un giro de 360 grados. El 14 de mazo de 2020, la SEP anunció que se suspenderían clases del 20 de marzo y hasta el 20 de abril, por el COVID-19, y entonces, cambiaron nuestras rutinas.

En mi caso, desde el trabajo me consultaron si quería empezar home office. La primera semana me pareció muy precipitado, y seguí en la chamba. Pasaron los días y las actividades en casa se desbordaban, afortunadamente mi mamá siempre me apoya, pero a pesar de todo, la contingencia ya no me permitió seguir en el espacio de trabajo, así que nos mandaron a casa, siempre pensando en el bienestar de todas y todos.

Estos días, con un hijo adolescente y una hija en preescolar, han sido desgastantes.

Las labores domésticas, las atenciones con la familia, la limpieza del hogar, el home office, las tareas de la escuela, y un sin fin de actividades diarias, no dan abasto. Las mujeres estamos haciendo una jornada laboral de más de 12 horas (si bien nos va). Aunado a esto, siempre preocupándonos por la familia, intentamos fingir que no pasa nada, y organizamos el día para hacer actividades con los infantes.

"A mi hijo lo cuidan sus abuelos mientras yo estoy en la computadora trabajando, pero hay actividades que tengo que hacer con él. Estoy saturada, no me da tiempo, porque me ve ahí y me pide las cosas" me comentaba Patricia.

El impacto emocional del "aislamiento social" o "cuarentena" puede ser negativo y tener repercusiones en nuestra salud: depresión, ansiedad, estrés, entre muchas otras enfermedades que pudieran generarse o agravarse. Pero no todas son malas noticias, porque también es momento de tomar otras alternativas y darle la vuelta a lo negativo.

¿Y entonces cómo sobrellevamos las recomendaciones?

NO BESOS y NO ABRAZOS

Nos ha costado mucho trabajo dejar de saludarnos con beso en la mejilla o abrazos, incluso con mis hijos. Los primeros días nos inventamos un saludo para combatir esa distancia, y les explicaba que por un rato, seríamos diferentes para interacutar, esto les ha funcionado.





SU SANA DISTANCIA

"#SusanaDistancia nos enseña el espacio físico que debemos mantener para evitar que se propague el #COVID19. Separarnos entre 1.50 y 2.25 metros reduce el riesgo de contagio", dijo Hugo López-Gattel Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

Es inevitable que dentro de casa estemos aislados y los espacios compartidos son ahora distanciados para ver la televisión en la sala y en el comedor. Los niños han tomado como medida sus brazos y reforzamos el súper poder del escudo protector, lo que lo hace más divertido y seguro.

ESTORNUDAR O TOSER EN EL ANTEBRAZO y LAVADO DE MANOS CONSTANTE

Una de las lecciones aprendidas de la influenza, fue el estornudo del antebrazo y el lavado de manos constante. Afortunadamente, mi hija y mi hijo, absorbieron de la escuela, el procedimiento correcto de lavarse bien las manos y estornudar o toser en el antebrazo. Aquí ya vamos de gane. Si no, existen varios videos para niñas y niños equeños, que te explican cómo hacerlo bien.

"Elmo te enseña a lavarte las manos"

LA CUARENTENA

A pesar de la carga de trabajo y emocional de las familias, existen diferentes actividades que se pueden hacer con las y los pequeños, que van desde recetas de cocina súper fáciles, hasta recorridos virtuales por museos o cursos de profesionalización para que aproveches el tiempo en casa. También puedes buscar cajas de cereal, botes o artículos que ya no uses, para que las y los chiquitines, armen casitas, naves espaciales o dejen volar la imaginación.

Te dejo algunos links importantes que te pueden interesar:

Cultura (obras de teatro, audios, aplicaciones y mucho más):

http://contigoenladistancia.cultura.gob.mx/Entretenimiento

Museos para Niñas, Niños y Adolescentes:

https://papaloteencasa.org/

Libros Electrónicos, ensayos y lecturas para deleitar la pupila:

http://www.librosoa.unam.mx/handle/123456789/1861

http://www.materialdelectura.unam.mx/index.php

https://www.filmoteca.unam.mx/cinelinea/index.html

Cine (producciones disponibles hasta el 4 de abril)

https://www.festivalscope.com/all/festival/ficunam/2020

CURSOS

http://www.fundacionunam.org.mx/auriazul/la-unam-te-ofrece-cursos-online-y-gratuitos/

DERECHOS HUMANOS

Dirigidos al público en general, los cursos tienen una duración de 20 horas y son gratuitos; sólo basta estar interesado en aprender sobre derechos humanos, inscribirse y cursarlos

https://aprendomas.cuaed.unam.mx/

Estos días serán complicados, pero #quédateencasa y cuidemos lo que más amamos: la familia. Si te sientes estresada, deprimida o ansiosa, recuerda que no eres la única, pero puedes entrar a la página de Locatel http://locatel.cdmx.gob.mx/ o llamar al (55)5658.11.11, donde ofrecen orientación médica, psicológica o legal las 24 hrs.

Y por favor, si sabes, vives o conoces algún caso cercano donde la vida de la nujer esté en riesgo, es muy importante que se comuniquen inmediatamente al 911, o a los teléfonos que corresponen a tu estado.

¡Hagamos de esta contingencia, una oportunidad para nosotros y #QuédateenCasa!

*Mara González es licenciada en Ciencias de la Comunicación, del Tec de Monterrey. Raíces oaxaqueñas, Amante de los pueblos indígenas y afromexicanos. Feminista. Actualmente Coordinadora de delegación en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.