Cómo ser un padre integral

En el artículo pasado asentamos que los tiempos que corren exigen que los hombres nos comprometamos más activamente con el cuidado y crianza de hijos e hijas. En GENDES hemos propuesto el término de paternidades integrales, que comprende acciones en 3 ejes: proveeduría económica, trabajo doméstico y de cuidados, ejercicio de la autoridad. Antes de ver cada uno de ellos, es necesario aclarar que esta propuesta aplica también a padres separados de su pareja o a quienes ejercen una paternidad social (tíos, abuelos, etcétera).

Proveeduría

Es el rol que normalmente los hombres asumimos como propio. Aquí hay un doble reto a considerar. El primero es que las mujeres asumen de manera creciente un papel de proveedoras: en 2015, en 29% de los hogares la principal proveedora era una mujer; evidentemente, si esa está dejando de ser nuestra función exclusiva, entonces deberíamos plantearnos la coparticipación en el trabajo que las mujeres realizan en casa (ya volveremos a ello).

El otro reto es más cultural: los hombres creemos que nuestro ámbito de desarrollo es el laboral; mientras no consideremos que el hogar también es un espacio para nuestro desarrollo, nunca tomaremos seriamente el reto de interactuar más activamente con nuestra descendencia.

Trabajo doméstico y de cuidados

En general, este término incluye: tareas del hogar; acciones de cuidado; trabajo emocional. Como se verá, excede a la relación directa con hijos e hijas e incluye la relación con el entorno inmediato. Esto se debe a que la paternidad debería implicar una pedagogía de la igualdad en la que, entre otras cosas, quede claro que la división de tareas en función del sexo no tiene sentido; si los padres nos autoexcluimos del trabajo doméstico el mensaje es que hay quienes tienen cierto estatus que los excluye de ciertas responsabilidades -podemos convenir que los largos horarios laborales pueden dificultar esta cuestión, pero siempre se pueden llegar a acuerdos satisfactorios para quienes integran las familias. Pero hay otras razones.

Primero, el trabajo estructura relaciones; es a través de hacer actividades y tareas que se genera una convivencia profunda: puedo conocer gustos, habilidades, intereses de mis hijas e hijos para apoyarles de la mejor manera.

Por otra parte, la mejor manera de demostrar nuestro compromiso con la crianza es a través de acciones - “obras son amores, y no buenas razones”, reza el refrán popular.

Para finalizar esta sección, señalemos lo importante de que los padres nos alfabeticemos emocionalmente; es un lugar común decir que a los hombres nos cuesta identificar y expresar nuestras emociones (excepto el enojo); paternar de una manera diferente a la tradicional requiere que busquemos ayuda para ser fuente de afecto hacia nuestra descendencia (y quienes habitan en el hogar).

Autoridad

Autoridad no es sinónimo de autoritarismo. No hay espacio para discutir el término, pero Aristóteles asocia la autoridad con un elemento que busca el beneficio comunitario y lo asocia al trabajo y la virtud. En este sentido, debería concebirse como una responsabilidad entre madre y padre para cuidar, proteger, orientar de la mejor manera a hijos e hijas. En este sentido, el ejercicio de la autoridad no tiene relación alguna con la violencia; y este es otro reto para los hombres, pues desde edades tempranas hemos aprendido a utilizar la violencia de manera cotidiana.

En el artículo previo señalamos que niños, niñas, adolescentes y mujeres tienen diferentes derechos que requieren nuevas paternidades; sin embargo, debemos agregar que en esta nueva configuración del ser padre, los hombres también podemos ganar muchas cosas. A partir de lo que hombres comparten de esta nueva manera de ejercer la paternidad, ciertamente tuvieron que superar retos, pero las recompensas han sido mayores.

*Este artículo fue escrito por René López Pérez, responsable de investigación de GENDES Género y Desarrollo.

