¿Cómo se liga la corrupción con la discriminación en la comunidad LGBTI?

Fedor conoció a un hombre llamado Iván, en una aplicación de citas. Él acepto ir a su departamento. En la entrada lo estaban esperando unos policías.

El hecho sucedió en Rusia, donde se han reportado casos de corrupción y discriminación hacia la comunidad LGBTI. Este hecho fue revelado en el reporte Desafiando la exclusión. Historias y conocimientos sobre los vínculos entre discriminación y corrupción

Los policías argumentaron que Iván era menor de edad. Fedor señaló que en la aplicación decía que el joven tenía 18 años. Los policías lo sobornaron con 6 mil 620 dólares.

Fedor sacó el dinero del cajero automático y así, finalmente lo dejaron ir. El decidió denunciar, pero no se ha llevado a cabo ni una investigación.

El caso de Fedor no es el único en Rusia. Se han registrado casos similares. Como fue el caso de Stanislav quien fue detenedo y golpeado por la policía, lo amenazaron con levantar una causa penal.

Stanislav dijo que el dinero estaba en su casa. Los policías lo llevaron, pero él logró escaparse. Al siguiente día le devolvieron el teléfono y las llaves del auto que le habían quitado.

CÓMO SE HAN VULNERADO LOS DERECHOS

Las leyes han dejado desprotegidos a los miembros de la comunidad LGBTI lo que provoca más discriminación, reportó el estudio de Transparency Int'l.

??Out now! Our new report finds evidence that discrimination enables and fuels corruption, creating a vicious cycle that exacerbates inequality. https://t.co/pKBbRprV8X — Transparency Int'l (@anticorruption) July 6, 2021

El estudio identificó que la mayoría de los casos de discriminación estaba relacionado con las personas de LGBTI.

La forma de discriminación puede ser directa o indirecta. La forma directa es cuando se le impide a las personas del mismo sexo que se casen.

La discriminación indirecta ocurre cuando se aplica una ley estándar que pone en desventaja a las personas con orientación sexual diferente.

Las leyes, políticas y prácticas que estigmatizan o criminalizan los actos o comportamientos asociados con las personas LGBTQI + crean un entorno propicio para otros abusos de poder.

AGRESIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES

Los funcionarios públicos tienen un poder discrecional en las interacciones con personas LGBTQI +.

Como muestran los estudios de caso de Nigeria y Rusia, los agentes de policía con frecuencia explotan este poder y someten a las personas LGBTQI + a formas de extorsión. Las personas LGBTI están sujetas a corrupción en países donde se discriminan directamente.

The Human Dignity Trust informa que 72 jurisdicciones se penaliza la actividad sexual entre las personas del mismo sexo.

Cada vez más esta forma de corrupción se va en la red. Artículo 19 demostró que en Egipto, Líbano e Irán se ha demostrado que tanto las autoridades como los actores no estatales utilizan aplicaciones para atacar a miembros de la comunidad LGBTQ.

Las aplicaciones de citas se han convertido en el anzuelo para cometer estos crímenes, lo que es preocupante para la organización.

Se ha reportado de Estados Unidos es un país con un "historial significativo de maltrato de personas LGBT por parte de las fuerzas del orden público", reportó el informe.