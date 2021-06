¿Cómo salirte de casa de tus papás y no morir en el intento?

Las razones por las que los y las jóvenes buscan salirse de su casa pueden ser múltiples, algunas por independizarte, otras por necesidad y algunas para huir de la violencia familiar.

Durante esta pandemia la violencia en casa aumentó. Datos de Seguridad Pública indican que en 2020 se atendieron 260 mil 67 llamadas de auxilio de mujeres; equivalen a que cada 2 segundos una mujer llamó al 911.

Incluso, se tiene registrado que los principales agresores de las mujeres pueden estar en casa. El 80% de los agresores son personas conocidas, familiares y amigos de confianza. Esa cercanía hace dudar a las víctimas, afirmó Bianca Pérez, psicóloga de Sorece, asociación de psicólogas feministasEn México, de acuerdo con estadísticas son pocos los jóvenes que salen de su casa para "iniciar su propia vida".

El INEGI, a nivel nacional sólo el 4.2% de los jóvenes entre 20 y 29 años viven solos. Aunque sólo el 21.8% declara que lo hizo por ganas de independizarse.

Esta nota fue inspirada en un post de Twitter de una usuaria que da algunos tips para aquellos que quieren emprender el viaje, aquí te agregamos algunos más.

Oigan les quiero hacer un hilo de mis mejores tips para salirte de vivir con tus papás. Yo me salí de mi casa nomás con lo que traía puesto, y sobreviví



CÓMO PARTIR DEL NIDO

Ingreso: Uno de los puntos importanes de salirte de casa es que ahora tú y sólo tú te mantendrás, así que será básico que recibas tus propios ingresos, ya sea trabajando o tienes una bea. Si no tienes un ingreso fijo puedes comenzar vendiendo todo lo que ya no uses, "aunque te den 10 pesos, es dinero que antes no tenís", dice @kezzo_yumyum

Puedes pedirle a alguien de confianza que te vaya guardado el dinero. En caso de que no creas esto necesario puedes pedirle a tu gente cercana que te done aquello que ya no usa: vasos, sartén, cubiertos, plato... Súper importatne, salte con un poco de ahorros, si te es posible.

Ofertas: Mantente atento a las ofertas, ahora ya no podrás gritar "se acabó el shampoo o el papel" y mágicamente alguien te lo pasará, ahora tú tendrás que hacerte cargo de estas compras.

Kit de limpieza: Cual señora, deberás contar con tu kit de limpieza, escoba, recogedor, trapeador. Aunque, si no tienes para todo, con una escoba es suficiente.

Alacena: Arma tus cosas de despensa, como aceite, sal, lentejas, arroz. Ahora si a tu mamá no le gustan las despensas navideñas, apúntate para que te las dé, o ve pidiendo donaciones de las tías, ellas siempre tendrán una latita que darte.

Pide apoyo: Cuando crees que estás sola pasa todo lo contrario, se suma un montón de gente a tus aventuras. Comparte con tus amigas o familiares que te irás. En caso de que estés huyendo de un contexto de violencia, sé discreta. Pero de no ser así puedes ver quién te puede donar algunas sábanas o cortinas que te serán de mucha ayuda.

¿Sabes cocinar?: ve aprendiendo a cocinar un arroz si te gusta o algunas ensaladas. YouTube es un gran aliado para aquellos que estamos aprendiendo a cocinar.

Haz un presupuesto: Considera cuánto gastarás al día, cuánto de comida, de servicios y cuánto te queda para pagar la renta.

Buscar un lugar dónde vivir: @kezzo_yumyum sugiere activar alertas de Google para que te lleguen alertas de las mejores ofertas. Ya que tengas el lugar identificado vete a dar al rol, ve si te queda el super cerca, cómo está el transporte, siéntete segura.

Cuando conozcas el lugar a donde irás a vivir toma evidencia de todo y revisa que sirvan bien las llaves, la luz, el gas, toooodo. En caso de que te vayas a vivir con roomies, aunque sean tus súper friends pongan reglas, te acordarás de nosotras...

Si estás atravesando por este proceso y quieres que te echemos porras o acompañamiento, escríbenos.