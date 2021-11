¿Cómo saber si tuve un aborto espontáneo?

¿Tienes dudas si tuviste un aborto espontáneo? Lo más importante es que acudas a un médico para hacerte un ultrasonido.

Sin embargo, existen algunos signos comunes que pueden identificar si tuviste un aborto espontáneo.

Los signos más comunes de un aborto espontáneo son hemorragia y cólicos.

¿QUÉ ES UN ABORTO ESPONTÁNEO?

Un aborto espontáneo es la pérdida de un feto por causas naturales antes de las 20 semanas de embarazo.

Se pueden producir por un problema en el feto (como trastorno o defecto congénito) o en la mujer (como una anomalía estructural de los órganos reproductores, una infección, consumo de cocaína, alcohol, tabaquismo y una lesión).

SIGNOS DE UN ABORTO ESPONTÁNEO

De acuerdo con la página Planned Parenthood, a veces no hay síntomas de los abortos espontáneos, no te enteras hasta que te haces un ultrasonido o no sientes el embarazo, pero los síntomas más frecuentes son:

-Sangrado vaginal o manchado

-Dolor intenso en el abdomen

-Cólicos fuertes

¿QUÉ SUCEDE DURANTE UN ABORTO ESPONTÁNEO?

No todos los abortos son dolorosos, la mayoría de las muejres tienen cólicos, la intensidad de éstos pueden variar.

También puedes presentar alguna hemorragia vaginal y despedir algunos cuágulos de sangre. La morragia por aborto espontáneo puede causar sorpresa o miedo, pero suele ser normal sentir esto.

El sagrado y los cólicos pueden desaparecer o durar varais horas. Para ello, es necesario que consultes a un médico para que te recomiende qué medicamentos tomar y cómo manejar el dolor.

¿QUÉ PUEDO HACER DESPUÉS?

Depende de tu situación, el vivir un aborto espontáneo puede ocasionarte cierta angustia o liberación, todo dependerá de ti y tu situación de vida.

Trata de rodearte de personas comprensives que te ayuden a transitar por esta experiencia, escúchate y si es el caso, busca algún especialista que puede acompañarte en este proceso emocional.

Con información de Planned Parenthood