Cómo saber si tu novio es machista

¿Cómo saber si estás con un machista? De seguro llegaste a este artículo porque alguna actitud de tu novio te incomodó y él se sorprendió de que te enojarás. Ante esto, te quedaste paralizada porque no sabías qué hacer.

Te preguntaste si exageraste o no, si él estaba bien o mal. Antes de seguir leyendo, toma en cuenta que vivimos en un sistema patriarcal, es decir, una sociedad donde se nos han dado roles de género, del que todos somos víctimas, tanto ellos como nosotras.



Al respecto, Alejandra Collado, especialista en estudios de género comentó para La Cadera de Eva que debemos estar conscientes que “estamos inmersos en una cultura patriarcal, donde tenemos de dos o deconstruirnos juntos, es decir, que si el otro acepta, trabajar en esas actitudes machistas o hacerte a un lado”.



Aunque también existe otra polémica dentro de las feministas y se preguntan ¿estamos para educar a los hombres? Muchas se niegan a ello y señalan que la responsabilidad es de ellos, de cuestionarse y desmitificar esos roles de género.



Regresemos al punto, cómo identificar si tu novio es machista, aquí te enlistamos algunas actitudes que te podrían develar al macho que lleva dentro:



1. Actúa como tu papá

Te prohibe cosas, te dice a quién debes ver, qué debes comer, qué debes hacer… Lo que hagas debe pasar por su aprobación.



2. Eres la responsable de las comidas

Asume que por ser mujer, tú eres la responsable de hacer la comida, no se involucra en los asuntos de la cocina.

3. No te apoya en tus asuntos de trabajo



La atención debe girar en torno a él. Puedes hacer todo, mientras no lo descuides. ¿Te suena? Quizá esta actitud no es muy palpable, puedes identificarla si te reclama por no darle el suficiente tiempo.



4. Influye en tu forma de vestir o de apariencia



¿Te cortaste el pelo porque a tu novio le parecía muy largo? ¿Dejaste de usar la ropa que te gustaba porque a él no? Una cosa es que te sugiera o le preguntes su opinión, pero otra que te prohiba en ponerte ciertas prendas o te exija estar siempre “bien arreglada”.



5. Hace distinciones entre sexos



Dice frases como “ella no puede comportarse así, porque es mujer”, “los hombres somos así…, es por nuestra testosterona”.



Hace comentarios despectivos hacia las mujeres, hace que te vayas con los círculos femeninos y él se queda en sus pláticas de "hombres".



6. Te subestima y no considera tus emociones

Cuando entablan una conversación trata de sobreponer su opinión sobre lo que hablan. Hace creerte que eres menos capaz o inteligente que él. Cuando intentas expresar lo que sientes, te dice “ya vas a empezar”, “de seguro estás en tus días”.



La sociedad nos ha enseñado que las mujeres sienten y los hombres no, esto es algo aprendido. Tus sentimientos valen y tienes el derecho a hablar de ellos.



7. Te compara con su madre



Si ya viven en pareja, trata de compararte con lo que le hacía o no su madre y trata de responsabilizarte de sus emociones. No, tú no eres su madre, eres su compañera.



8. No toma tu opinión en la intimidad



Cuando están en el acto sexual sólo se centra en él y en la penetración. Tu sexualidad queda sin cuidado, cree que con sólo penetrarte ya logras tener placer.



