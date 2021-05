¿Cómo saber si me instalaron Stalkerware para acosarme?

Stalkerware es un software que se ha utilizado entre las parejas para espiarlas sin su consentimiento. México ocupa el quinto lugar en el ranking mundual de víctimas de stalkerware o software espía, por debajo de Rusia, Brasil, Estados Unidos e India, reveló un reporte de la Coalición contra el Stalkerware y Kaspersky.

La aplicación está enfocada al control parental y laboral. Sin embargo, su uso se tergiversó hacia el acoso a mujeres.

El acoso y abuso en línea ha afectado la salud mental y física de las mujeres. El informe de "Ditch the Label" establece que siete de cada 10 jóvenes en el mundo han sufrido abuso en línea por cuestiones de estereotipos y prejuicios. Uno de cada tres se ha autolesionado, uno de cada 10 ha intentado suicidarse, uno de cada 2 no lo cuenta porque cree que no va a pasar nada, nadie les va a creer, sienten vergüenza, tienen miedo y no saben dónde buscar apoyo, reportó Gabriela Ramírez, del Centro de Información ONU México.

Lee: Ciberviolencia contra mujeres y niñas durante pandemia, un peligro más

¿Cómo identificar si se te instaló el software?

Alguna de las señales para identificar si se te instaló el software sin tu consentimiento es detectar lo siguiente, de acuerdo con Judith Tapia, gerente de ventas del Mercado de Consumo E-Commerce de la empresa Kaspersky México.

-El aumento injustificado en el uso de datos

-La carga de la batería se consume rápidamente

-La lentitud de las aplicaciones

-Revisar la configuración de los permisos en los temas de privacidad.

Lee: Violencia digital: una amenaza para las mujeres

¿Qué hacer si te instalaron el software?

Tapia resaltó que si las mujeres sospechan que son víctimas es posible eliminar ese programa, pero si lo encuentran hay que tomar precauciones para que el acosador no pueda actuar en su contra y es mejor buscar asistencia específica en alguna organización civil. Pueden ingresar al https://stopstalkerware.org/es/

El tema fue abordado por el Consejo de Género de la Organización Editorial Mexicana (OEM), presidido por la directora general editorial Martha Ramos Sosa, y en cuyas sesiones participan las y los directores de 47 espacios de prensa de la OEM. La sesión del consejo se realizó el jueves pasado con la participación de Judith Tapia, Gabriela Ramírez, Sandra Muñoz, Leslie Jiménez, Éricka Mercado y José Enrique Juárez, representantes de organizaciones de la sociedad civil y de la Fiscalía General de la Ciudad de México.

Lee: Las omisiones de la "Ley Olimpia", según feministas