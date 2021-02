Cómo saber si eres víctima de violencia de género

Si nos estás leyendo es porque tienes la duda si vives violencia de pareja. El aceptar que es así, es un proceso difícil.

Si te sientes incómoda, insegura, temerosa y/o confundida, es posible que estés en una relación dañina.

Identifica si vives alguna de las situaciones que enlistamos, si es así, busca ayuda.

Al final de la lista te ponemos algunas opciones:

-Quiere controlar con detalle lo que haces en los tiempos que no pasan juntos.

-Quiere decidir de cualquier manera cómo has de vestirte, pensar o comportarte.

-Te prohíbe hacer varias cosas o relacionarte con algunas personas.

-Se enoja súbitamente.

-Te hace sentir responsable o culpable de todo lo malo que le sucede.

-Se apropia de tus cosas (dinero, objetos).

-No respeta tu intimidad.

-No reconoce tus cualidades, únicamente tus defectos.

-Te ha tratado con crueldad.

-Muestra celos continuamente.

-Te acusa de infidelidad.

-Critica las costumbres y las tradiciones de tu familia.

-Te ha obligado o presionado para tener relaciones sexuales.

-Te obliga a tener relaciones sexuales sin protección.

-Siempre quiere tener la razón.

-Te ha dado un empujón, un golpe o una bofetada alguna vez.

-Te insulta, se burla de ti o te descalifica públicamente.

-Se enoja, te sientes mal y no puedes decirle nada.

-Cuando se enoja mucho contigo, piensas que podría pegarte.

-Cuando discuten, tienes miedo.

-Cuando no quieres hacer algo que él te pide, sientes que no puedes negarte y no sabes cómo decírselo.

-Cuando has pensado en dejar la relación, piensas que nunca serás feliz y temes por su reacción.

¿Qué hacer?

Si vives en la Ciudad de México puedes hacer lo siguiente:

Comunicarte a la Línea Mujeres (5658-1111), para recibir orientación sobre las instancias especializadas que te pueden brindar atención. -Acude a las unidades de Atención LUNAS , en las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, a los Módulos Viaja Segura ubicados al interior de las estaciones Balderas y Pantitlán del Sistema de Transporte Colectivo (Metro), o a los Módulos de las Abogadas de las Mujeres en las Agencias del Ministerio Público de la Ciudad de México, para recibir orientación y asesoría jurídica gratuita.



-Presentarte a los diferentes servicios que ofrece la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México a través de la Agencias del Ministerio Público de las 16 Alcaldías, a la Fiscalía de Procesos en Juzgados Familiares, o bien, recibir atención integral y multidisciplinaria en los Centros de Justicia para Mujeres, en el Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar (CAVI), en caso de que el agresor sea tu pareja y/o en el Centro de Atención a Riesgos Victímales y Adicciones (CARIVA), en caso de otros miembros de la familia.

Otras opciones

Red Nacional de Refugios

https://www.rednacionalderefugios.org.mx/index.html

Zona metropolitana 56749695 / 52436432

Línea nacional 01 8008224460

Asociación de Mujeres Sobrevivientes de Abuso Sexual, MUSAS

http://www.musas.org.mx/

Asociación Mexicana de Psicoterapia Analítica de Grupo

https://www.ampag.edu.mx/

Asociación para la Defensa de la Mujer

http://www.apoyoaeducacionfemenina.iap.org.mx/

Si vives fuera de la Ciudad de México, puedes revisar alguna asociación en el siguiente documento:

Con información de Inmujeres, Red Nacional de Refugios y Gobierno de la Ciudad de México

(Diana Juárez)