¿Cómo saber si eres anorgásmica?

“La relación con mi primer novio duro varios años, así que fuimos descubriendo juntos los vericuetos del sexo. No puedo decir que no lo disfrutara, pero lo cierto es que no conseguía tener un orgasmo y empezaba a preocuparme.

“Las pocas amigas que me habían hablado de ello lo describían como algo maravilloso, pero no mencionaba cómo se alcanzaba y a mi me dio por pensar que probablemente tenia algo roto por ahí abajo que me impedía acceder a las delicias presagiadas”, narra María Hesse en su libro El Placer.

“Por mucho que supiéramos de la existencia del clítoris, ese planeta desconocido, la inexperiencia de mi novio para tocarlo y la mía para explorarlo me andaban racaneando un orgasmo en condiciones, con las ganas que le tenía y lo bien que sonaba. Asumí que probablemente fuera anorgásmica, o como la gente decía muchas veces a modo de insulto, frígida. ¿Y si el problema venía de fábrica?”.

La primera pregunta que nos hacemos muchas mujeres cuando no logramos, o se dificulta -constantemente- llegar a un orgasmo durante la actividad sexual es ¿Habrá algo mal en mí?

Sin embargo, este padecimiento muchas veces proviene de la desinformación que tenemos de nuestro propio cuerpo. María Hesse, una escritora e ilustradora sevillana narra en su último libro, El Placer, a través de anécdotas, el autodescubrimiento del cuerpo femenino y explica -muy brevemente- la mejor manera de llegar al orgasmo.

“Cuando desaparecieron la culpa y la presión de satisfacer el orgullo de otra persona, llega el orgasmo”, cuenta.

Pero para las mujeres que siguen sin vivir esta experiencia, les decimos que el primer paso es el autoconocimiento; la educación sexual y la práctica con el propio cuerpo.

Cuando una mujer se dice que es anorgásmica, se refiere al fenómeno de una dificultad persistente para lograr un orgasmo, pese a haber tenido una estimulación previa y un gran deseo. Esto puede ser causado por diferentes factores:

Los aspectos psicológicos, lesiones en la zona genital, enfermedades o malos hábitos, son los principales factores de la anorgasmia, por lo que se puede revertir con los cuidados necesarios.

Pero ¿Se puede tratar la anorgasmia?

La sexóloga ecuatoriana María Ortiz ha señalado que no existe ningún fármaco aprobado específicamente para tratar esta disfunción, “pero se están realizando estudios, por ejemplo, con testosterona, ya sea oral o en parches, aunque principalmente en mujeres en la pos menopausia, cuando se produce una disminución de esta hormona”, señaló en el Congreso Mundial de Sexología Médica, hace algunos años.

Pero los especialistas le apuestan a detectar la causa de la falta de orgasmos para combatirlas con terapias y prácticas.

Para la especialista, los cuatro “pilares fundamentales” del tratamiento de esta disfunción son, la educación, la terapia conductual, la terapia sexual y el uso de fármacos, aunque es “la terapia combinada la que mejor resultado puede dar”, señala.

María Ortiz explica que la mujer anorgásmica puede ser tratada con una terapia combinada en la que debe tener una importancia fundamental la educación, que resuelve gran parte de las disfunciones sexuales.

"Los factores educativos tienen gran influencia en esta disfunción, si la educación ha sido restrictiva o no se ha tenido un conocimiento del cuerpo”, señala María Ortiz.

Otro de los factores que originan la anorgasmia también se encuentran los posibles “antecedentes de abuso sexual o antecedentes biológicos y médicos”, como la toma de fármacos como antidepresivos “o enfermedades de base como las vasculares, que también predisponen”.

Como parte de los remedios, María explica que pueden utilizarse ejercicios de respiración, el yoga y la meditación y, en el campo de la terapia cognitiva y conductual y de la educación, “que la persona tenga un mejor conocimiento de su cuerpo y de sus percepciones”, además de “técnicas sexuales en cuanto al coito que permitan una mayor estimulación del clítoris, o el uso de juguetes sexuales”.