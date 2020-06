¿Cómo saber que es novato en el sexo oral? 10 señales lo delatan

Detectar a un novato en el sexo oral no es tan complicado, pues por lo general se cometen errores que lejos de dar placer, causan un momento incómodo. Si apenas estás empezando a experimentar el placer oral, te damos una lista de lo que no debes hacer para evitar quedar mal en pleno acto sexual.

Si bien es cierto que el ensayo y error hace al maestro, es ideal que desde el comienzo se tenga cuidado de no delatarse con las señales de un principiante en el sexo oral.

Tanto hombres como mujeres pueden quedar como inexpertos si cometen algunos de los errores más comunes de alguien sin experiencia sexual, así que aquí te damos a conocer lo que ellas y ellos hacen mal al empezar a hacer sexo oral.

Lee: Consejos para practicar por primera vez el sexo anal

Novato en el sexo oral

En los primeros encuentros sexuales, muchos desean dejar una buena impresión con esa persona que tanto desea, pero a veces esto puede dificultarse cuando no se cuenta con la experiencia suficiente, pues se corre el riesgo de cometer los principales errores que delatan a un principiante en el sexo oral.

Para las mujeres:

1. Succionar el clítoris

Otro de los errores que delatan a un principiante en el sexo oral es creer que basta con succionar o poner demasiada presión en el clítoris. Hacerlo solo causa dolor e incomodidad en la mujer, así que, si quieres hacerla sentir placer de verdad, comienza con una succión leve y ve aumentando la fuerza de tus labios lentamente y siempre asegurándote de que ella lo disfruta.

7. Repetir el mismo movimiento

Es ideal establecer un ritmo, pero si siempre haces lo mismo, rápidamente tu pareja dejar de sentir algo placentero y se aburrirá. Intenta dibujar las letras del abecedario con tu lengua durante el sexo oral y notarás cómo la excitación sube rápidamente.

8. Abrir demasiado las piernas de ella

Acomodar las piernas de tu pareja en una posición imposible y muy incómoda para ella pensando que así sentirá más arruina definitivamente el placer. Encuentra un punto en que ambos se sientas cómodos durante la acción.

9. Introducir los dedos en la vagina

Estimular simultáneamente a la mujer puede ser muy placentero, pero si eres principiante, lo mejor es evitar hacerlo desde el inicio de la estimulación. Procura excitarla solo con la estimulación oral y cuando notes que está cerca del orgasmo, introduce suavemente los dedos o un juguete sexual en la vagina, pero solo si ella lo disfruta.

10. Jalar el vello púbico

En el momento de la pasión descontrolada es posible que hagan movimientos bruscos y uno de los más comunes en los principiantes, es morder o jalar el vello púbico sin querer, lo que provocará mucho dolor y que se desconcentre del momento de placer.

Sin importar si eres hombre o mujer, ser novato en el sexo oral es algo por lo que todos tienen que pasar, pero lo mejor es prepararse para iniciar conociendo los errores más comunes y no arruinar las primeras experiencias dando placer con la boca y la lengua.

Para los hombres:

1. Introducir todo el pene en la boca

Las películas eróticas nos han creado la idea de que hacer esto puede ser lo más placentero para la pareja, pero la realidad es distinta. Si eres principiante puedes lastimarte la garganta y no sentirte cómoda haciendo los movimientos de labios y lengua que te gustaría hacer, lo que no será placentero para ti ni para quien recibe el sexo oral.

Mejor prueba usar tus manos como una extensión de tu boca en la parte de abajo y enfócate a deleitar a tu pareja con movimientos de lengua en la cabeza del pene.

2. Descuidar el ritmo

Para hacer estallar de placer a tu hombre es necesario que tengas constancia en la velocidad y la forma de tus movimientos. Puedes sincronizarlos con ayuda de una canción, de manera que tu boca y lengua establezcan un mismo ritmo durante la estimulación del pene.

Lee: Mejores posiciones sexuales para disfrutar el sexo durante la regla

3. Usar los dientes

Es posible que quieras hacer un sexo oral intenso, pero con ello corres el riesgo de hacer movimientos demasiado bruscos que incluso te lleven a morder o rasgar el pene. Esto no es nada placentero, así que procura cubrir tus dientes con tus propios labios para evitar morderlo o lastimarlo con los dientes.

4. Hacerlo en una posición incómoda

Sentirse cómoda a la hora de hacer sexo oral es fundamental, así que, si no te sientes con la libertad de moverte bien, ten por seguro que él nunca llegará al clímax sexual. No necesariamente tienes que hacerlo de rodillas, puedes probar también en cuclillas o mientras está acostado. También es importante que su pene tenga la inclinación adecuada para que muevas tu boca cómodamente y con fluidez. Recuerda que puedes usar tus manos.

5. Seguir cuando ya no puedes más

Hacer una felación puede agotar rápidamente los músculos del cuello y del rostro, haciendo que se tensen y que los movimientos ya no sean tan fluidos, no obstante, no tienes por qué aguantarte y seguir hasta que tu pareja llegue al orgasmo, pues podrías lastimarlo sin querer o sentir que te falta el aire. Date un respiro y mientras lo haces, usa tus manos para seguir estimulando.

Lee: La fórmula perfect para el sexo