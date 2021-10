¿Cómo puedo decirle a mi pareja las cosas que no me gustan en la cama? Foto: Pexels

Hablar sobre sexualidad llega ser incómodo o vergonzoso por todos los tabúes y la desinformación que prevalecen respecto al sexo. No obstante, hablar sobre la sexualidad no sólo ayuda a derribar mitos que reproducen información falsa, también nos ayuda a entablar conversaciones sanas sobre sexo con nuestras parejas sexuales.El sexo no es como lo pintan las películas románticas y la pornografía, es muy probable que en el primer intento las cosas no salgan a la "perfección". Aunque los medios de comunicación nos hacen creer que el éxito del buen sexo se debe a las posiciones sexuales o a los "trucos" que sepas llevar a cabo en la cama, la realidad es que el buen sexo lo único que requiere es comunicación.

No tengas vergüenza de decir cuando algo no te está gustando, recuerda que el consentimiento es fundamental para las relaciones sexuales, cualquier contacto sexual sin consentimiento se convierte en violencia sexual.

Muchas veces son las mujeres quienes se sienten más presionadas a satisfacer sexualmente a los varones, porque el sistema cpitalista nos enseña que las mujeres no son sujetas que desean sino objetos de deseo en el sexo. Hablar sobre aquellas cosas que no nos gustan también es una forma de reapropiarnos nuestra sexualidad.

Si no sabes cómo empezar a hablar de esos temas aquí te damos algunos tips:

1. Recuerda que tienes todo el derecho de decir que no

Es importante hablar de estos temas en pareja desde una perspectiva que priorice tu integridad y tu derecho a decidir sobre tu sexualidad. Recuerda que tienes todo el derecho de decir que algo no te gusta y que no tienes ganas de volver a intentarlo, por lo tanto, la conversación no requiere que te excuses, solo se necesita decir claramente lo que no te gusta, lo que te incomoda o lo que te causa algún malestar.

No olvides que mantener relaciones sexuales con tu pareja no es tu responsabilidad, es algo que debes hacer porque te gusta, porque te provoca placer y porque brinda sensaciones positivas a tu vida y a la relación.

2. Busca comunicar de forma asertiva

La asertividad es la capacidad de comunicar de manera adecuada nuestros pensamientos, opiniones o sentimientos a las otras personas. Comunicar de forma asertiva no es lo mismo que comunicar desde la pasividad o desde la agresividad. Se trata de decir con claridad y respeto las cosas que deseas que la otra persona conozca.Recuerda que puedes ser directa sin atacar u ofender.

3. Usa el Dirty Talk a tu favor

Si se encuentran en mitad de una sesión sexual y quieres decir que algo no te gusta sin que se pierda la pasión del momento, puedes usar el Dirty Talk a tu favor. Se le llama Dirty Talk al hecho de "hablar sucio" durante el sexo. Puedes ponerte creativa y sugerir otras posiciones, prácticas o situaciones para que la magia del sexo continúe ocurriendo.

4. Hablar después del sexo

Los minutos de intimidad después del sexo también son un buen momento para hacer un balance del encuentro sexual, decir lo que te gustó y también comentar las cosas que no te gustaron.

5. Proponer lo que sí te gusta

Tu pareja no debe sentirse atacada cuando le comentas que algo del encuentro sexual no te gustó o cuando se molesta si le propones intentar cosas nuevas. No obstante, decir lo que no te gustó en el sexo puede herir masculinidades frágiles, así que puedes proponer cosas nuevas, por ejemplo:

"El otro día que tuvimos sexo no me gustó mucho que hicieras____, ¿por qué no lo intentamos de esta forma?"

Ahora ya tienes más claves para hablar sobre lo que no te gusta en el sexo con tu pareja. No olvides que eres dueña de tu cuerpo y por ello, tienes derecho a decir lo que no te gusta durante el sexo y a exigir cambios que te ayuden a disfrutarlo de verdad.

Con información de: Platanomelón

