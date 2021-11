¿Cómo puedes usar tus plantas para sanar?

¿Recuerdas todos los tés que te preparaban tu mamá y tu abuela cuando tenías tos, todas esas mezclas que se ponían en la piel para eliminar los piquetes de mosquito o las quemaduras; o las mascarillas para tu cabello hechas con ingredientes naturales? Pues todas esas recetas, todas esas preparaciones que utilizaban tus ancestras son un pedacito de la herencia herbolaria que guardamos las mujeres durante cientos de años.

Quizá ahora olvidaste las recetas, o tu mami o abuelas ya no viven contigo y no tienes forma de pedírselas, pero no te preocupes amiga, porque el Instituto de los Pueblo Indígenas (INPI) publicó Tlayeyecolpahtli, un compendio que contiene una extensa explicación de las hierbas, frutos, flores y ramas que pueden utilizarse como parte de la medicina herbolaria.

Nosotras te compartimos algunas de nuestras favoritas y te dejamos el enlace para que leas y descargues el libro completo, al final de nuestras recomendaciones.

1. Epazote

¿Sabías que el epazote sirve para calmar los cólicos menstruales? No sólo eso, es auxiliar en el tratamiento de las afecciones de la matriz y ayuda en la producción de leche durante la lactancia. Es un gran aliado.

2. Caléndula

Esta flor regula la función ovárica, nos ayuda a aliviar el dolor durante la menstruación y también se usa como apoyo en el tratamiento del acné en nuestra cara.

3. Cola de caballo

Esta planta es una aliada para ayudarnos a controlar las menstruaciones abundantes. Además es buena para tratar afecciones respiratorias, principalmente de la garganta.

4. Jengibre

El jengibre es una raíz que se utiliza mucho para cocinar platillos de origen asiático, pero también es buena para aliviar náuseas, mareos y estimula la menstruación; pero debe utilizarse con precaución en personas embarazadas.

5. Salvia

Sus principales usos medicinales están asociados con el estómago, nos ayuda a mejorar el apetito y a combatir problemas digestivos, pero también nos apoya durante la menopausia y durante la menstruación.

Recuerda, todas las plantas incluídas en este compendio han sido probadas durante años y son auxiliares. Si te interesa leer y aprender más sobre herbolaria, puedes leer Tlayeyecolpahtli, aquí.