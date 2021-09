¿Cómo podemos prevenir e identificar los actos de violencia sexual?

En lo que va del año se han presentado 14 mil denuncias por violación, señaló el senador Miguel Ángel Osorio Chong en la presentación de "La figura del consentiminto en caso de violencia sexual por razones de género", recomendación general No. 3 del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Belém do Parám, que tiene como objetivo, garantizar a mujeres, niñas y adolescentes una vida libre de discriminación, y sobre todo, prevenir, sancionar y erradicar la violencia sexual por razons de género.

"No se puede seguir culpando a la mujeres por ser víctimas de violencia", señaló Alejandra Mora Mora, secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres; y sostuvo que, es vital eliminar los comentarios estereotipados que revictimizan como: "culpa de la víctima por su vestimenta, acciones o por estar en la calle a altas horas de la noche". "Esto no es más que un reflejo de la desigualdad de género", dijo.

La recomendación No. 3 señala que la ley debe ser una herramienta para que la mujer sea libre de ejercer su libertad sexual sin estar en peligro de convertirse en víctima de violencia sexual; por ello, resalta la importancia de incluir la figura del consentimiento en las políticas públicas y legislación.

Para prevenir e identificar los actos de violencia sexual, es esencial comprender que el concepto de consentimiento es una pieza clave, afirmó la ex secretaria de gobernación, Olga Sánchez Cordero, por ello debe ser incluida en el marco legal, sostuvo. Las niñas, adolescentes y mujeres no deben permitir ninguna clase de abuso, agresión o violencia.

La recomendación, también analiza la desigualdad estructural que viven las mujeres, pues comprende y expone que el concepto de consentimiento es vital para que una mujer ejerza su autonomía.

La violencia sexual por razones de género no se ejerce únicamente bajo condiciones de fuerza; por esta razón, la recomendación resalta que pata que la persecución, investigación y sanción de los casos de violencia sexual tengan perspectiva de género es necesario incorporar la figura de consentimiento en cada código penal.

La recomendación busca que el consentimiento tenga un impacto en las políticas públicas y legislaciones, poniendo especial énfasis en que con la comprensión de dicho término se pueda llegar a ejercer una libertad sexual y diferenciarla de un acto de violencia y/o abuso.

La ley debe reconocer y definir la figura de consentimiento para que se incluya en los códigos penales y que el uso de la fuerza no sea lo único que determiné el abuso sexual. Incluir la figura de consentimiento exige que juzgue con perspectiva de género, ya que se debe analizar el contexto, circunstancia y sucesos pasados o relevantes buscando la no revictimización de las víctimas. Por ello se exhortó a abordar el compromiso por incorporar la recomendación No. 3 en los marcos legales, procesos legislativos y funcionarios del sistema de justicia.

