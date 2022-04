¿Cómo opera la Ley Olimpiaa un año de su publicación?

La #LeyOlimpia no te puede asegurar que todo terminará rápido y tendrás justicia del Estado, pero lo que sí podemos hacer juntas es restar las agresiones cuando cuestionamos la injusticia de tener que ser nosotras quienes tengamos miedo, culpa, ansiedad y todo lo que sentimos cuando filtran nuestras fotos, el poder del agresor acaba cuando perdemos el miedo. Hacer sexting no es un delito es parte de tus libertades pero cuestiónate todo, no les creas, a veces utilizan nuestros discursos para beneficiarse, no hay sexting seguro al 100% en una internet patriarcal, no confíes en ellos, pero nunca sientas que tú tienes la culpa, escribe en sus recomendaciones la activista Olimpia Coral.