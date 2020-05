"Sabes como mujer, me siento que estoy en otro planeta, me sorprende que no sigan las medidas preventivas, me molesta oír y ver que muchos se burlan del covid-19 como si no existiera y toman una actitud prepotente y dicen ´a mí no me da´. Si sólo afectaran su vida, a mí no me importaría, pero al estornudar sin cuidado afectan a todos los que viajamos en el transporte público", comentó.