¿Cómo lograr una crianza equitativa en tu familia?

Por muchas generaciones se nos ha enseñado cuando somos pequeños, que las niñas deben ser quien realice las tareas de cuidado, así como hacerse cargo de una casa; a los niños que deben trabajar y ser los proveedores de dinero en una familia. Seguro también lo has escuchado o has visto las repercusiones de estos roles en la sociedad, ya que tienen consecuencias limitantes y crean prejuicios sociales.

Sin embargo, estos estereotipos han quedado obsoletos, puesto que se comprende cada vez más que la crianza no tiene género, y que padres y madres pueden y deben participar para descubrir y aprender juntos de lo gratificante que puede ser involucrarse, ser parte y supervisar el desarrollo de un hijo.

Es importante promover una paternidad activa en los padres, hay creciente evidencia que muestra que su participación tiene un impacto positivo en el bienestar y en el desarrollo de sus hijos (como una mejor salud mental, mayor empatía, mejor rendimiento académico, aumento en el desarrollo cognitivo, etcétera). Estos beneficios se ven incluso cuando el papá no reside en el mismo hogar.

DESIGUALDAD ACTUAL

De acuerdo con el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), ellas destinan en promedio 58.6 horas a la semana entre labores domésticas y de cuidados, mientras que los hombres apenas 22.1, esto se debe a que las madres deben enfrentarse a terceras jornadas de trabajo, en las que además de atender sus responsabilidades laborales, se hacen cargo de las labores del hogar y del cuidado de los hijos, trabajo en el que no hay remuneración y que desemboca en un cúmulo de estrés que causa otros problemas de salud mental a mediano y largo plazo.

Esto se debe en gran medida a la educación que recibimos en casa, y a los roles de género que se nos asignan desde la infancia, sin embargo, la situación se vuelve cada vez más insostenible, y es prioritario establecer la equidad para proteger la salud mental de los padres, y en particular de las madres, más propensas por la acumulación de deberes a padecer el cada vez más famoso burnout, reconocido por la Organización Mundial de la Salud como un desgaste crónico severo.

Los datos hablan por sí mismos, de acuerdo a la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo, realizada por el Inegi, los hombres que tienen niños de 0 a 5 años de edad, dedican únicamente 5.2 horas semanales a su cuidado, revelando una desigualdad abismal que repercute también en el sano desarrollo del niño o niña, que al experimentar la ausencia del padre experimenta problemas para respetar la ley, y que afecta de manera negativa cómo piensa, siente y actúa, de acuerdo con el psicoanálisis freudiano.

Debido a esto, y por la importancia de establecer una crianza equitativa para lograr la salud mental y física de los miembros de tu familia, te comparto algunos consejos para lograr una crianza equitativa, sobre lo que aprenderás más a profundidad durante el World Parenting Forum.

ESTRATEGIAS DE CRIANZA EQUITATIVA

-Trabájenlo juntos: Tanto papá y mamá deben participar e involucrarse en el cuidado diario de la crianza de los hijos, desde el embarazo. Por ejemplo, alimentar es una de las actividades más profundas e infravaloradas de nuestra conducta, ya que con ella se establecen lazos y se refuerzan los ya existentes. Terminado el periodo de amamantamiento, te recomiendo que tú y tu pareja tomen turnos para dar de comer al bebé, y mientras aún se le da pecho, ambos pueden pasearlo en brazos para comenzar a establecer vínculos.

Por otro lado, en caso de los niños más grandes, esto vale igual compartiendo la responsabilidad de prepararles el desayuno, el lunch o la comida.

-Involúcrate en la educación de tu hijx: Ya sea que sigan en modalidad virtual o presencial, participa en las reuniones escolares con los profesores, sin importar su edad, ya que puedes ayudar a estimular su desarrollo. Por ejemplo, si tus hijos son pequeños puede ser leyendo cuentos, poniendo música o contestando preguntas sobre sus tareas. Si son más grandes puedes sugerirles lugares para buscar información que les pueda servir en la escuela. Conoce qué materias está llevando ese año, cuáles se le facilitan y cuáles se le dificultan. Acompáñalo y apóyalo en sus logros, necesidades y aprendizajes.

-Que pasen tiempo a solas: Ya sea un bebé o un niño, el pasar tiempo a solas con tus hijos mejorará el diálogo y por consiguiente la expresión de sentimientos y frustraciones, lo que mejorará las relaciones y el apego de ida y vuelta. Es vital que ambos construyan un vínculo fuerte y de confianza, y esto se va logrando a través del tiempo que pasan juntos, desde las acciones cotidianas hasta los momentos especiales uno a uno.

Si tienes un cónyuge ausente te aconsejo especialmente fomentar estos momentos mientras te encargas de tus asuntos profesionales o incluso sociales, es un ganar-ganar.

-No perpetúen estereotipos: Nadie nace preparado para la paternidad y maternidad, sin embargo, tanto hombres como mujeres tenemos la perfecta capacidad de aprender, mi punto es: no permitas que los estereotipos de género se cuelen en tu familia y te impidan permitirle al padre acercarse e intentar. Recuerda, la crianza no es una cuestión exclusiva de mujeres, y esto está tan interiorizado que muchas veces nosotras mismas ponemos trabas sin darnos cuenta. La práctica los llevará al éxito, pero deben estar dispuestos a intentar.

Promover y permitir una paternidad activa en los padres es importante para mejorar en la igualdad de género y para nuestro bienestar como madres. De acuerdo a UNICEF, los padres que participan de la crianza de sus hijos de forma regular reportan mayor bienestar y sentido de vida que puede impactar positivamente en su salud.

-Dialoguen: Quizá sea este el paso previo, si sientes que existen desigualdades en la crianza de tus hijos debes empezar por expresarlo. Explícale a tu pareja qué puede pasar de ser una figura ausente para tus hijos y háblale de los beneficios de sí estar. Esto normalmente debería ser suficiente para comenzar a establecer estrategias, ya que todos buscamos siempre lo mejor para nuestros hijos.

De acuerdo a ONU Mujeres, la distribución igualitaria de carga de trabajo además de permitirles realización personal a las mujeres, también permite a la familia tener mejores oportunidades económicas. Al tener familias y hogares más igualitarios podemos fomentar familias más prósperas y felices.

Si te interesa conocer más estrategias de crianza saludable, te recomiendo apartar tu lugar en el World Parenting Forum a realizarse este 9 y 10 de octubre de forma virtual, en el que expertos internacionales compartirán contigo los mejores consejos.

Sobre Parenting Global

Parenting Global es la única plataforma global que brinda acceso a la mejor información que existe sobre paternidad en voz de especialistas internacionales con mayor reconocimiento, para que padres de familia puedan dar a sus hijos las herramientas, habilidades, hábitos y valores que necesitan para alcanzar su mayor potencial y ser felices.

Redes sociales

Facebook https://www.facebook.com/parentingglobal.es/

Linkedin https://www.linkedin.com/company/parenting-global/

Instagram https://www.instagram.com/parenting_global/