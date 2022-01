¿Cómo lograr un glow up o cambio este 2022, desde el autocuidado?

Tener un "glow up" no es sinónimo de adelgazar, aseveran mujeres. Foto: pexels

El 2022 está comenzando, con ello llegan nuevos propósitos para el año nuevo y se quedan algunos otros que siempre han preocupado a la mujeres, entre los más comunes está tener un cambio físico radical.

La pandemia de covid-19 ha traído un nuevo concepto para nombrar estos cambios radicales que hacen "brillar" a las mujeres después de bajar de peso, el glow up. Un concepto que se refiere a hacer cambios físicos, mentales o de hábitos que ayuden a una versión más sana de las personas, según usuarias de internet.

¿Bajar de peso es una prioridad?

Algunas usuarias de Twitter mostraron preocupación por la popularidad del concepto de "glow up" como sinónimo de bajar de peso.

No voy a tomar ningún consejo de alguien q le dice "glow up" a solo bajar de peso. — ?chancleta? (@chanelatarot) December 26, 2021

Mag Mantilla, socióloga y maestra feminista, ha renombrado la gordofobia por "gordAfobia", ya que, es una de las violencia simbólicas que afecta principalmente a las mujeres con cuerpos que no encajan en los estándares patriarcales de belleza.

Esta discriminación ha ocasionado que sea una prioridad adelgazar después de las fiestas decembrinas, menciona Mag para La Cadera de Eva. Sin embargo, el feminismo ha ayudado a identificar estas violencias sobre los cuerpos de las mujeres otorgando algunas herramientas para priorizar el bienestar, una buena autoestima y el autocuidado.

siento q un mini hacer paces con tu cuerpo es dejar de priorizar _adelgazar_ como uno de tus primeros propósitos en año nuevo y darle más importancia a otras cosas :·) — ron nomás (@ronchasss) January 1, 2022

Autocuidado y amor propio para brillar

Para alcanzar un glow up físico es importante no sólo darle prioridad a adelgazar, a las dietas o al ejercicio, sino también priorizar una relación sana con el cuerpo. Es decir, considerar que un cuerpo delgado no es sinónimo de salud y que las mujeres somos más que un cuerpo sexualizado, afirma Mag.

The feminine urge de por un lado estar programada para quererme poner a dieta y hacer ejercicio y «empezar bien el año» y por otro recordar que eso es gordofobia asimilada, que es domingo y que merezco amarme como soy ahorita. — ana g. ?????? (@anag_g) January 2, 2022

Además, las usuarias comentan que tener un glow up no sólo es bajar de peso, sino también puede referirse a sanar situaciones emocionales, de trabajo, de amor propio o incluso con sus relaciones interpersonales.

Algunas prácticas de autocuidado contra la gordAfobia según los saberes feministas de Mag Mantilla pueden ser desde poner un alto a comentarios negativos hacia el cuerpo hasta comenzar una reconciliación de nuestra relación con nuestro cuerpo y el de otras mujeres.

"Considerar que cuanto te reconcilias contigo misma, mejoras la relación que llevas con tu cuerpo" aconseja Mag Mantilla. Foto: pexels