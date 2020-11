Cómo llevar una relación con un hombre con hijos

Si has llegado a más de los 30, incluso menos, este es un tema que puede interesante. Cómo llevar una relación con un hombre divorciado y con hijos.

Al igual que las madres solteras, los padres con hijos viven un estigma social. En tu entorno pueden decirte "no te metas con un hombre con hijos", "un hombre con hijos es un problema".

Sin embargo, el feminismo nos ayuda a entender que en el amor no hay jerarquías, y cada persona tiene un lugar y un espacio. Que un hombre o mujer tenga hijos no te reduce importancia. Sí cambian las dinámicas, pero no te claves con la idea de que "ellos serán su prioridad".

Cada persona tiene sus prioridades. Así cómo el tendrá a sus hijos, tú podrás tener otros proyectos. No queremos decir que no pasa nada, pero tampoco pasa mucho. Todo depende de los acuerdos de la relación.

Pese a todo esto, existen algunos puntos a considerar:

-Es probable que si se casó, ya no busqué casarse. Te diga "el matrimonio sólo es un papel".

Puede que sí, sólo es un papel. Lo importante es lo que desees tú, más allá de que el matrimonio es un mito del amor romántico, ser feminista no implica que neguemos aquello que deseamos si es que así es.

-Puede ser más comprometido con la relación, como ya tuvo una experiencia que no fue del todo buena, quizá contigo haya adquirido nuevas habilidades, como el dialogar, crear acuerdos y ser más sensible.

-Quizá él ya no quiera tener hijos, entonces tu maternidad podría estar en duda. Recuerda, si en la relación no se cumplen los deseos de los dos, lo mejor sería ... (tú ya sabes).

-Puedes ser para los menores la amiga o la novia, quizá al principio no te presente con el hijo o la hija. Aquí debes de ser paciente y entender que es parte de un proceso. Si la relación aún no es estable y está empezando esto podría tomar tiempo.

-La relación con los hijos e hijas, es posible que te consideres súper buena onda, quizá no le caigas bien a los niños. No te claves con eso, entiende que es el proceso del pequeño. No todo dependerá de ti.

Salir con un hombre con hijos tiene sus bondades y problemáticas, así como salir con un hombre sin ellos que sea workaholic, es decir, todas las personas tenemos nuestras complejidades.

