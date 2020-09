Cómo ligar si soy una persona tímida

"Hace tiempo que tengo pareja, pero recuerdo que para mí fue un antes y un después ligar a través de chats, Messenger y todas esas primeras redes sociales. Soy una persona ingeniosa y a través de la pantalla me era mucho más fácil sacar conversación, me sentía mucho más seguro que cuando salía con amigos, porque en los bares nunca me atrevía a hablar con chicas", comentó Daniel de 37 años.