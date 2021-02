¿Cómo le digo mi pareja que tengo una ETS?

La confianza es fundamental para una relación sentimental sana. La buena comunicación es la base de la comprensión mutua y el apoyo. ¿Quieres comentarle a tu pareja que tienes una Enfermedad de Transmisión Sexual? Aquí te contamos de algunas cosas que puedes tomar en consideración.

La responsabilidad afectiva con las personas que nos relacionamos es parte del respeto y amor que le tenemos a nuestra o nuestras parejas. Hablar con la verdad siempre debe ser algo positivo, pues una relación basada en mentiras no llegará a ningún lado más que al rompimiento de corazón e ilusiones. Si tienes respeto por tu pareja, seguro considerarán contarles sobre tu salud sexual.

Desmitificando las ETS

Primero que nada, debemos detener toda la carga negativa que se le atribuye a las ETS's, En realidad son mucho más comunes de lo que pensamos. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada día se registran cerca de 1 millón de casos nuevos de estas enfermedades.

Señalar a las personas que han contraído una ETS es continuar con un ciclo interminable de discriminación. Existen personas que se contagiaron con su pareja estable de años, o a quienes simplemente el condón se les rompió. Nos puede pasar a cualquiera, y eso no te convierte en una persona promiscua, descuidada o indeseable. Es momento de parar los estigmas que recaen sobre las personas con ETS´s.

Confía en tu pareja

Por algo escogiste relacionarte emocionalmente con esa persona especial. Confía en su comprensión y apoyo. Tu vínculo amoroso merece saber qué es lo que sucede contigo, tus emociones y tu salud. Si te ama, comprenderá, y podrán decidir de manera responsable y consensuada todo alrededor de su sexualidad.

Por otra parte, si tu pareja no es un vínculo emocional sino algo más casual, contarle sobre tu salud representa un acto de responsabilidad que todos, para acceder a una sexualidad llevada a cabo conscientemente, necesitamos. Al final, si tu pareja se porta de manera grosera al enterarse, quizás no valía tanto la pena.

La importancia de los chequeos

Ya sea que tengas una ETS o que no la tengas, que tengas una pareja estable o no, las pruebas frecuentes para conocer tu salud sexual son fundamentales. Es una muestra de responsabilidad y amor propio para con uno mismo. Invitar a tu pareja a que también realice las pruebas con la frecuencia adecuada es otra forma de decir “me importas”.

Como ya comentamos, las ETS son más comunes de lo que pensamos. Afortunadamente muchas de ellas son curables, y las que no (como el VIH/SIDA), pueden tratarse. Lo más peligroso es cuando una persona está contagiada y no lo sabe. El tratamiento es fundamental para que a la larga la ETS no cause daños permanentes e irreversibles en tu salud. Además, al no saberlo existen más posibilidades de contagiar a tu pareja o parejas sexuales. Realizarse pruebas de ETS es tan importante como el chequeo de rutina con tu médico de cabecera.

¿Es realmente necesario contarle a mi pareja?

Sí. Si tu resultado ha dado positivo, lo correcto es contarle a tus parejas sexuales pasadas, presentes y futuras, puesto que su salud está en riesgo. Es muy probable que puedas tener miedo al contarle a tu pareja, pero recuerda que sin importar la reacción de ella, protegerla es aún más importante.

Una ETS puede acarrear desde problemas de infertilidad hasta el aumento de la posibilidad de contraer una infección mortal, especialmente si no son tratadas y atendidas a tiempo. Lo más importante de contarle a tu pareja es que permite que pueda tomar una decisión informada sobre su propia salud.

La hora de contarlo

Seguramente sentirás nervios y miedo; es completamente normal y comprensible. Recuerda que sin importar lo que pase, al contarle a tu pareja estás tomando la decisión correcta. Estás siendo considerada, responsable y valiente. ¿Cómo te sentirías si fuera al revés? ¿Te gustaría que tu pareja te lo contara? Lo más probable es que sí.

Sé directa. Dile tus intenciones al mencionarle eso. Siéntete orgullosa de ser responsable; puedes iniciar diciendo: “me importas tú y tu salud, por lo tanto debo decirte esto: tengo una ETS, y estas son las formas en las que me cuido y cuido a mis parejas sexuales”. Deja que te escuchen, y también escucha las inquietudes y sentires de la otra persona. Deja que la conversación fluya, y sobre todo, no presiones a la otra persona a tomar decisiones de inmediato; dales espacio y tiempo. Resuelve sus dudas en medida de lo posible.

En definitiva, no es una charla sencilla, pero entablar la conversación con tu pareja sexual sobre esto es lo correcto. Lo de hoy es la responsabilidad con uno mismo y la responsabilida afectiva con tus vínculos sexo-afectivos. ¡Suerte! y recuerda siempre que no estás sola.