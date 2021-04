Cómo la pandemia afectó nuestra sexualidad , ¿qué podemos hacer?

A un inicio, el confinamiento entusiasmó a las parejas ya que iban a pasar más tiempo juntos. Andar en pijama, salir a pasaer al perro, cocinar, incluso ver pelis, en algunos casos, con el paso del tiempo, el hogar dejó de ser un espacio para la intimidad.

"Nuestra vida sexual ha dejado de ser más espontánea", dice Mónica para La Cadera de Eva.

"Inicialmente, la pandemia dio a la gente la oportunidad de volver a conectar de una manera que quizás antes sólo podían hacer en vacaciones", dijo para la BBC, Emily Jamea, terapeuta sexual.

Conforme pasó la pandemia

Con el paso del tiempo, la pandemia se prolongó a más de un año, el tiempo de "recreación" o conviviencia que algunas parejas tuvieron la oportunidad de repensar, se convirtió un una rutina.

"El estar tanto tiempo juntos, pelear por quien hará las cosas de la casa, escucharlo todo el tiempo, ha disminuido los encuentros sexuales", explica Sandra.

La disminución de las prácticas sexuales también la reflejan las cifras, investigaciones llevadas a cabo en Turquía, Italia, India y Estados Unidos en 2020 apuntaron un descenso de las prácticas sexuales, tanto en pareja como en solitario, y es directamente atribuido al confinamiento.

Algunas de las razones por las que las parejas han disminuido sus encuentros sexuales ha sido el estrés o los problemas financieros. Otros presentaron estrés ante lo desconocido.

Cuando el estrés se prolonga, se corelaciona con la depresión y afecta de forma directa la vida sexual, dice la terapeuta.

Sobreexposición

El estar tanto tiempo juntos ha dejado sobreexpuesta a la pareja. Al respecto, Rhonda Balzarini, psicóloga social, señaló que las parejas dejaron que las crecientes exigencias cotidianas como el desorden, se convirtieran en motivos de desencuentros.

"Una de las claves para mantener el deseo en una relación a largo plazo es tener cierta sensación de misterio sobre tu pareja y cierta distancia", dice el psicólogo Lehmiller. "Cuando te ves todo el tiempo... la sensación de misterio se desvanece".

También, la vida sedentaria dentro de los hogares ha afectado la percepción, en algunos casos, de las personas, como es el caso de Mónica, quien compartió: "debido a que no me muevo mucho y me la paso sentada en el escritorio he subido mucho de peso durante la pandemia y eso me ha hecho sentir un poco menos sexy, aunque es superficial sí me ha afectado".

En este sentido Sandra dijo que el estar todo el tiempo con ropa cómoda, considera que es menos atractiva para su pareja, considerado que son percepciones superficiales al igual que Mónica pero aún así las afecta.

¿Cómo recuperar el deseo sexual?

Los sexologos han recomendado no enfocarse en el coito como actividad final, ni siquiera intentar seducir a su pareja para que eso pase. Un acercamiento tierno o un beso, es parte de ir construyendo esta nueva sexualidad.

Por su parte, Lehmiller recomienda probar cosas diferentes: "probar nuevas posturas, poner en práctica las fantasías, practicar juegos sexuales y dar masajes".

Sin embargo, como en todos los aspectos, la pandemia nos ha permitido replantearnos nuestra vida en todas las esferas, en este aspecto valdría la pena preguntarnos ¿cómo nos gustaría vivir y reconstruir nuestra sexualidad?