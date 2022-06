¿Cómo impacta el caso Heard y Depp al movimiento feminista?

El fallo del jurado a favor de Johnhy Depp es una advertencia para las mujeres que denuncias, "te vamos a ridiculizar, nos vamos a burlar de ti, no vas a ganar... sobre todo sino eres la víctima perfecta", dice en entrevista para La Cadera de Eva, Alejandra Collado, feminista y especialista en estudios de la Mujer por la UAM Xochimilco.

Amber Heard quien fue su exesposa de Johny Depp le deberá pagar 15 millones de dólares por presunta difamación en un artículo que publicó en The Washington Post en 2018, donde en ni un párrafo menciona su nombre.

Lee: Johnny Depp y Amber Heard difamaron; jurado obliga a la actriz a pagar 15 mdd

En su columna de 2018, donde Amber Hear describía al patriarcado como un barco, "como el Titanic. Ese barco es una gran empresa, cuando cocha contra un iceberg, hay muchas personas a bordo desesperadas por reparar los agujeros, no porque crean en el barco o porque se preocupen por él, sino porque su propio destino depende de la empresa".

Ahora, ese barco al que enfrentaba era al patriarcado, donde el sistema tiene una idea de víctima, "aquella mujer sumisa, sin carácter, a la que se tuvo que hacer trizas, que dijera que sí, estuviera destruída, no tuviera voz, ni fuerza", explica Alejandra Collado.

Ambos fueron víctimas de la violencia, ¿por qué el fallo fue para él?

En el caso de Heard y Depp hay registros de violencia por parte de los dos, sin embargo, el fallo favorece al protagonista de Piratas del Caribe, ella tiene que pagar más del 80% de lo que a él le toca.

"Hay un orden donde los hombres se sitúan en el poder, como es el caso de él, es evidente que este juicio no lo hizo por dinero sino por demostrar su dominación. Él ya había pagado otras denuncias, en este caso fue por demostrar que él era más fuerte", explicó Collado.

"Lo que vemos ahora es una apropiación del discurso feminista, no se trata que seas mujer u hombre quien vive violencia, lo que vemos es que hay una falta de entendimiento, que son las relaciones de poder lo que cuestiona el feminismo, no porque seas hombre no vas a sufrir violencia".



Se ha dicho que la relación entre Depp y Heard, quienes se conocieron en 2009, ya tenía tintes de violencia, se la había descrito como una "relación tóxica", para Collado es una forma simplificadora de verlo. Sin embargo, a él se le permitió contar sobre su pasado, su infancia violenta y sobre ella no sabemos nada.

Lee: Amber Heard y los límites del #YoTeCreo

Lo que nos deja ver el fallo de la Corte de Estados Unidos, según para la especialista en temas de género, es que el sistema sigue beneficiando a los hombres, con una falta de comprensión del movimiento feminista, donde ellas también pueden ser agresoras, pero no por ello deben cargar con los señalamientos cuando también ha sido víctima de ésta.