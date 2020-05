¿Cómo identificar si vives violencia en tu casa?

Cuando una persona que ha vivido por mucho tiempo violencia le cuesta trabajo reconocerla, algunas de las señales para saber que la está viviendo son miedos absurdos, irracionales, incluso puede sentir sensaciones a las que no pueden dar explicación, como malestar corporal que surja de repente.

La violencia se ha normalizado en las familias y en la sociedad. "De seguro le pegó porque hizo algo", suelen decir las personas cuando se enteran que hay un agresor en casa. "Así son los hombres", cuando llegan a cometer acoso o abuso sexual hacia una mujer.

Los gritos, los aventones de puerta, las malas caras y miradas ofensivas se vuelven costumbre. Para muchas mujeres es difícil reconocer que se encuentran en un ambiente violento.

De acuerdo con The Victim Support, todas las reacciones son diferentes, no existe una respuesta "normal" a la violencia, pero debemos tener claro que hay relaciones saludables y no saludables.

¿Cómo identificar si estás en una relación sana?





-Siempre me tratan con respeto, sin importar dónde estamos o con quién estamos.

-Están orgullosos de mí cuando logro algo.

-Me alientan a seguir intentando con cosas que encuentro difíciles.

-Se sienten cómodos conmigo pasando tiempo lejos de ellos, con familiares y otros amigos.

-Intentan hacer algunas de las cosas que me gustan, como deportes, cine y música.

-Me respetan cuando digo no o no estoy de acuerdo.

-Pueden hablar sobre sus sentimientos conmigo.

-No me engañan y confían en mí para no engañarlos.

-Me escuchan cuando no estamos de acuerdo y tratan de ver mi punto de vista.

-Me hacen cumplidos y dicen cosas positivas sobre mí a los demás.

-Tienen amigos e intereses propios.

-No apresuran nuestra relación; Podemos tomarlo con calma.

-Piden mi opinión cuando deciden cosas importantes que nos afectan a ambos.





¿Cómo saber si no estás en una relación sana?





-Hacen amenazas y hacen cosas solo para asustarme.

-Me humillan solo para hacerme sentir mal cuando estamos solos o cerca de amigos.

-Me obligan a hacer cosas que no quiero hacer sin escucharme.

-Me hacen sentir culpable si no paso tiempo con ellos.

-No intentan seguir con mis amigos o familiares.

-Me golpean, abofetean o empujan.

-Miran a través de mi teléfono, redes sociales o historial web.

-Quieren saber dónde estoy todo el tiempo.

-Me engañan o me acusan de engañarlos.

-Me roban o me hacen comprarles cosas.

-Me hacen tener relaciones sexuales cuando no quiero.





Señales de alerta





-Te estás volviendo mucho más crítico contigo mismo, pensando que eres estúpido o gordo o que tienes mucha suerte de tener una pareja.

-Renuncias a tus propias opiniones y piensas que tu pareja tiene razón en todo.

-Te sientes más estresado o preocupado todo el tiempo; siente náuseas o tiene malas mariposas. A veces, el estrés también puede evitar que comas y duermas adecuadamente, o que tengamos dolores de cabeza.

-Tienes miedo más a menudo, piensas a cada rato cómo reaccionara el otro.

-Evitas decir algo porque no quieres molestar a tu pareja.

-Te sientes asustado cuando tu pareja está enojada porque no puedes predecir su comportamiento.

-Sientes presión para cambiar quién eres o mover la relación más allá de lo que deseas.

-Te quedas más y ves menos familiares y amigos para evitar discusiones con tu pareja.





¿Por qué seguimos en relaciones abusivas?

Existen diversas razones que llevan a las personas a estar en relaciones abusivas. Algunas de ellas es miedo de estar solo o sola o hay una dependencia económica, incluso puede temer perder a sus hijos y su hogar.

Pero, debes tener en cuenta que ningún tipo de violencia es tu culpa ni te la mereces, es un delito.

Nadie tiene derecho a abusar de ti, pueden hacerte sentir culpable de sus agresiones, la fuente del problema es el sujeto agresor, no tú. Quiérete y cuídate. #NoEstásSola

Con información de Victim Support