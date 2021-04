¿Cómo hablar de sexo, obesidad y cuerpos diversos? Esto dice Corissa Enneking

Corissa Enneking es una influencer que sube contenido sobre body positive, un movimiento sobre la aceptación de los cuerpos que combate la gordofobia. Ella comenzó con un blog en Tumblr, que rápidamente se convirtió en un sitio web que llamó "Fat Girl Flow" y creó una cuenta de Instagram con más de 218 mil seguidores.

Enneking no sólo da consejos para cuerpos diversos, algo reconocible ya que visibiliza aquellos temas que se han quedado ocultos, como la sexualidad.

En un video que publicó en YouTube responde algunas preguntas que le hacen sus seguidoras respecto al sexo. Ella plantea la pregunta: ¿los consejos para el sexo de personas "delgadas" son iguales para las personas "gordas"?, literal dice: "Is advice for fat sex any different from tips for thin sex?".

Corissa Enneking dice en su video que todos los cuerpos tienen diferentes habilidades, ella recomienda compartirlas con la pareja. "Todos los cuerpos son diferentes así como sus límites".

Además, Enneking comparte algunas de sus técnicas, en caso de tener una relación heterosexual o se quiere penetrar, ella recomienda el uso de las almohadas.

Para practicar la posición de las tijeras sexuales o la mariposa, donde tú tienes que estar acostada y tu pareja parada, puedes ponerte unas almohadas debajo de tus caderas.

Tijeras sexuales, ilustración de enfemenino

Si se quiere una posición contraria, donde él esté recostado, también una almohada puede ser una aliada, la persona que penetre puede ponérselas debajo de sus caderas y así se elavará para que tú te subas y puedas disfrutar del acto, moviéndote libremente.

Corissa recomienda mover tu cuerpo como lo necesites y decir si te están lastimando. "Si vas a tener un encuentro sexual, él o ella saben cómo es tu cuerpo, no tienes por qué apenarte", dice. Aquí puedes ver los tips completos: