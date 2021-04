¿Cómo hablar con las niñas sobre la menstruación?

La llegada de la menstruación puede convertirse en algo complicado y confuso para las niñas, principalmente por no tener la información necesaria al respecto. Se estima que la primera menstruación se presenta entre los 9 y los 15 años de edad, por lo que es necesario hablar sobre esto con las niñas desde temprana edad.

La menstruación continúa siendo un tema tabú en muchas sociedades, pero parte del movimiento feminista continúa trabajando para desmitificar los procesos naturales del cuerpo de las mujeres, tales como la menstruación.

De acuerdo con el Taller de EcoToallas Luna de Agua, la educación menstrual desde la educación básica es fundamental, para el Taller de EcoToallas, la importancia de la educación menstrual en la infancia trae diversos beneficios, como normalizar el proceso natural de la menstruación.

Por otra parte, abrir el diálogo desde temprana edad sobre la menstruación contribuye a formar infancias respetuosas, responsables, empáticas y saludables tanto física como mental y emocionalmente.

Sabemos que, al ser un tema tabú, puede ser complicado hablar sobre la menstruación con las niñas, por eso, aquí te damos algunos consejos para hablar con ellas sobre la llegada del periodo menstrual:

1. Utilizar los términos correctos

No se llama "Andrés, el que viene cada mes", se llama menstruación. Utilizar los términos correspondientes para hablar sobre el ciclo menstrual ayuda a normalizarlo ya que envía el mensaje de que no es algo vergonzoso y por lo tanto, no tenemos que ponerle apodos.

2. Anticipa la llegada de la primera menstruación

Seguramente has escuchado la historia aterradora de alguna de tus amigas que no tenía ni idea de la existencia del periodo menstrual hasta que le llegó por primera vez. Ver sangre en la ropa interior puede causar mucho miedo a las niñas, por eso es importante hablar de esto con ellas antes de que tengan su primera menstruación.

3. Comparte tu experiencia

La menstruación es una experiencia femenina que prácticamente todas las mujeres experimentamos, hablar desde la propia experiencia puede ayudar a que las niñas se sientan más en confianza y entiendan que se trata de algo normal.

Eso también contribuye a crear un ambiente de confianza para que las niñas puedan hacer todas las preguntas que crean necesarias sobre la menstruación.

4. Habla sobre productos de higiene menstrual

Actualmente existe una variedad de productos de higiene menstrual a los que se pueden acceder en tiendas departamentales. Es bueno que las niñas sepan desde muy jóvenes que pueden utilizar las opciones que más las hagan sentir cómodas.

5. Agenda cita con la ginecóloga

De acuerdo con expertas, es recomendable que las niñas acudan a una cita ginecológica a partir de su primera menstruación, esto permitirá monitorear su ciclo mentrual y crear una noción de responsabilidad con su salud reproductiva.