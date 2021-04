¿Cómo evitar revictimización al difundir abusos en redes sociales?

¿Por qué no debemos difundir audio ni videos donde violentan a personas?

En redes sociales se difundió, sin su consentimiento, el video de la clase de la profesora de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), en el que escucha cómo su esposo la violenta, acto que la revictimiza, ¿por qué?

Al respecto, Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios (RNR) escribió en su muro de Facebook que difundirlo podría tener la intención de prevenir o concientizar sobre la violencia que viven las mujeres, la cual se ha acentuado en la pandemia, sin embargo, al hacerlo sólo se les revictimiza; desde su experiencia al acompañar casos de violencia comparte que existen otras formas para para erradicar y atender las violencias machistas, sobre todo acompañar las víctimas.

Figueroa sugiere tres acciones:

a) La atención debe enfocarse en el agresor, se debe hablar de él porque fue el responsable del delito.

b) Se debe exigir a las autoridades tanto educativas como de procuración de justicia que actúen y garanticen la seguridad de todas las mujeres. Por ejemplo, si el video se hizo ya público se convierte en una denuncia pública que deben atender las autoridades sin esperar declaraciones de la mujer.

c) Entender no solo los procesos por los que las mujeres en situación de violencias pasamos "si, pasamos porque todas de alguna forma u otra, en alguna etapa de nuestra vida hemos vivido algún tipo de violencia, sino también reconocer que existen violencias sistémicas y estructurales que nos imposibilitan a las mujeres a actuar", escribió.

d) Ser conscientes sobre la situación de las denuncias, "invitar a las mujeres a denunciar" no es lo sustantivo, "muchas veces estas denuncias las ponen en mayor riesgo y no necesariamente es lo que desean. Necesitamos priorizar y poner en el centro qué desea cada mujer como sujeta de derechos, mostrarle el apoyo como diversas colectivas hicieron pero siempre respetando el proceso de cada mujer, recordándole que no está sola", señaló Wendy.

¿Qué es revictimizar?

Revictimizar es cuando al víctima vive una doble victimización, puede ser un sufrimiento añadido por las instituciones y profesionales encargados de prestar atención a la víctima, ya sea por malos tratos o violencia de género a la hora de investigar. Con la revictimización hacemos que además, se siente culpable de lo que le ocurrió, señala el sitio Psicólogo Valencia Centro.

En caso de que se haya vuelto mediático, los medios deberían preservar al máximo los derechos de la víctima evitando difundir su identidad y respetar su intimidad como la de los familiares.