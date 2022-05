¿Cómo enfrentar la primera menstruación de tu hija?

Enfrentar la primera menstruación de tu hija puede ser una experiencia que recuerde toda su vida; acompañarla es fundamental, afirman expertas.

La menarca hace referencia a la primera vez que una niña tiene su menstruación; la edad en la que se presenta es variable, de los 8 años de edad, hasta los 15.

Cuando ocurre antes, se considera pubertad precoz y es motivo de consulta con una endocrino pediatra, una especialista en la función del sistema endocrino, encargado de las hormonas del crecimiento. Cuando la menstruación no ha ocurrido a los 15 años de edad, nos invita a revisar si hay algún obstáculo para que ocurra.

"Idealmente las niñas deberían contar con información suficiente y objetiva que las prepare para ese momento, desde edad preescolar, cuando hacen preguntas en el día a día, cuando nos acompañan al baño, o cuando comienzan a ver temas de biología en la escuela", comparten expertas.

Pero si no diste información con anticipación no hay de qué preocuparse, doctoras sugieren que te tomes un segundo para estar en calma y que puedas irradiar seguridad a la niña. De este modo puedes explicar el proceso de la forma más natural, haciendo énfasis en que todas las mujeres pasamos por eso y que no hay nada malo en ella.

La doctora Mariana Colmenares, pediatra especializada en medicina de lactancia materna y la doctora Mariana Robles, ginecóloga y obstetra explican cómo es el proceso de la primera menstruación en niñas y adolescentes. Además, comparten algunos consejos para poder acompañar adecuadamente a las niñas y adolescentes en su primera menstruación.

Consejos médicos para esos primeros meses de menstruación

Después de la explicación, las expertas sugieren darle opciones para la higiene menstrual que sean amigables para su gestión. Las doctoras recomiendan las siguientes medidas que podrían ayudar a la niña o adolescente:

Baja una app o ten un calendario para registro menstrual, creará más conciencia de lo que ocurre, hará predecible el siguiente sangrado y podría ayudar a identificar alteraciones en cualquiera de las etapas del ciclo menstrual .

Evita en la medida de lo posible productos desechables y perfumados, podría irritar la piel causando rozaduras así como ocasionar infecciones.

Pon atención a síntomas de alerta, como dolor intenso, sangrado abundante, periodo prolongado, ausencias menstruales, caída de cabello, disminución de la energía, podrían dar avisos de alteraciones hormonales.

Recuerda que en ningún momento del ciclo menstrual es normal tener cólicos intensos o dolor.

Algunos elementos que recomiendan las expertas para tener presente en todo momento son:

Las toallas de tela suelen ser una gran opción, ya que son amables con su piel y evitan generar desechos.

Las pantaletas o las toallas menstruales de tela evitan manchados y son fáciles de manejar.

La copa y el tampón son opciones que requieren una participación más activa y podría ser mejor esperar a que ella las solicite y ayudarla a informarse sobre su uso.

Pregúntale qué tan cómoda se siente compartiéndo su proceso con otras personas y evita evidenciarla con la familia o amistades.

Seguramente estarás emocionada, pero recuerda que también es algo íntimo y que ella decide, ya que ella es quien tiene la autonomía de su cuerpo.





El primer acercamiento a las consultas ginecológicas

Si bien está descrito que las niñas inician visitas a ginecóloga al iniciar su menstruación, debemos ser cuidadosas de no patologizar el evento, siendo que esto es un suceso normal que puede ser acompañado por las mujeres cercanas a la niña.

Además, salir corriendo a consulta ginecológica podría reforzar la errónea idea de que se está "convirtiendo en mujer" y ahora debe visitar médicas de mujeres. Esta vieja creencia puede generar ansiedad en la niña, tener expectativas irreales con respecto a su comportamiento y madurez, y cargarle responsabilidades no acordes a su edad, afirman las expertas.

Algo que también es muy importante, según señalan las expertas es que tu historia no necesariamente será la misma historia que la de tu hija. Su experiencia dependerá de su contexto y circunstancias, tú junto a otras mujeres pueden fungir como un acompañamiento durante las primeras etapas de su menstruación.

Con información de: Doctora Mariana Robles, ginecóloga con perspectiva feminista y salud en todas las tallas.

@dra.mariana.robles y @ConsultorioDeLactancia





