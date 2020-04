Cómo encontrar el punto G y todos los demás

Algunos estudios han determinado que existen dos formas de experimentar el máximo placer que es a través de la estimulación del clítoris y la penetración vaginal. Algunas feministas sólo le han dado crédito a la primera: la estimulación.

Sin embargo, estos planteamientos nos permiten exponer que con la simple penetración no llegamos al orgasmo, en caso de tener una relación heterosexual. Tampoco con la simple estimulación del clítoris llegamos al punto máximo del placer.

Después otra investigación arrojó como resultado que el denominado "punto G" era un mito. ¿A quién le creemos? ¿Si mejor lo experimentamos?

Imagen (Corbis)

¿Cómo lograr un orgasmo?

La especialista en fisioterapia pélvica y docente en anatomía, Margarita Eugenia García, comentó al portal Fucsia que tenemos diversas partes del cuerpo con terminales nerviosas. Todas tienen el potencial de provocarnos placer, como lo son los pezones, detrás de las orejas, las rodillas.

Además, la especialista asegura que no sólo tenemos un punto de placer, el "G", sino que existe también el C, A, K y U.

Así que hay que auto explorarnos para identificar cuáles son nuestros puntos sensibles.

Ilustración tomada de Fucsia

1. PUNTO C

El clítoris es como in iceberg, lo que creemos que sólo podemos estimular es el llamado capuchón del clítioris, ya que ese "botoncito", no sólo es el clítoris. Éste es mucho más grande.

La especialista en fisioterapia pélvica dice que es el punto más explosivo, pero no el más duradero. Incluso puede quedar tan sensible que puede provocar irritación. Es de tan fácil acceso que se puede estimular con el roce de la ropa o un pantalón ajustado.

Imagen de Pixabay

2. PUNTO A

Este punto se encuentra en la pared de la vagina, al igual que el G, pero a mayor profundidad .

El punto A es el responsable de que haya mayor lubricación, nos den esas ganas de orinar, ya que se activan las glándulas de Skene, relacionadas con la eyaculación femenina.

El consejo es no contenerse sino relajarse y ahora sí, fluir... Es la sensación que produce más placer, "una excitación eléctrica" dice la experta, pero extendida, es cuando no se desea que salga el pene.

Cómo encontrarlo de forma manual, se debe insertar el dedo índice casi totalmente, hacer presión hacia delante y hacer un movimiento como si dijeras "ven", el ritmo e intensidad depende de cada mujer.

3. PUNTO K

Este punto es conocido como "el pasaje misterioso". La psicóloga norteamericana Barbara Kessling se refirió a este como una zona oculta. Durante el orgasmo tiene la capacidad de ensancharse para recibir la cabeza del pene, creando una succión generada por las contracciones musculares.

Algunos experimentos han revelado que este punto de placer puede ser para las mujeres que tienen lesionada la médula espinal.

4. PUNTO U

Se ubica debajo del clítoris. Se estimula sobre la uretra, es el conducto por donde pasa la orina, se encuentra entre el clítoris y la vagina.

La lengua, un dedo y el pene son los mejores aliados de esta área de fácil acceso. La presión no debe ser fuerte, para evitar un trauma uretral que derive en cistitis o infección urinaria.

Ilustración tomada de Fucsia

5. PUNTO G

Según la sexóloga Alix Fox, el punto G es la forma reducida de decir "punto Grafenberg", nombre que toma del ginecólogo alemán que empezó a investigar sobre esta parte del cuerpo femenino.

"Los científicos no se ponen de acuerdo en si el punto G existe como una estructura anatómica real, como el clítoris, o si es simplemente una zona especialmente sensible para muchas mujeres. Lo que sí es una certeza es que estimular esa zona produce placer y puede llevar a las mujeres a tener orgasmos maravillosos", señala la experta; aunque no es el único como hemos señalado.

Sobre dónde está exactamente, la sexóloga Tracey Cox indica que depende de cada mujer, pero generalmente el punto G está entre 5 y 8 centímetros en el interior de la vagina, en la pared frontal.

¿Y si quiero penetración?

Un estudio de la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos revela que el momento de la penetración en una relación sexual debe durar entre 3 y 13 minutos para que sea adecuada y realmente satisfactoria.

Según los resultados de la investigación, hay una escala para clasificar la calidad del sexo de acuerdo a su duración:

Adecuado- 3 a 7 minutos

Deseable- 7 a 13 minutos

Demasiado corto- 1 a 2 minutos

Demasiado largo- 10 a 30 minutos

Sin embargo, el tiempo lo determina la pareja o los miembros que participan en el acto sexual. Incluso tú misma, no te limites ni te apresures. Lo importante es que tengas en cuenta que puedes llegar al orgasmo de otras formas, no sólo con la penetración o estimulación del clítoris.