Cómo emprender un negocio con tus amigas

Tienes el ímpetu de crear y ser tu propia jefa, además quieres hacerlo con tus amigas. En el podcast de La Cadera de Eva "Las de emprender un negocio por Lilia Carrillo y Marimer Baltazar", te damos algunos consejos para iniciar tu propia empresa.

En primero lugar, Marimer recomienda pensar muy bien con quién lo vas a hacer y estar segura si lo quieres hacer en equipo.

Si el negocio es con una de tus amigas o una de tus compas, ¡no tengas miedo! Es un tabú creer que tener negocios con tus amistades es negativo. El punto es tener una relación madura como señala, Shasta Nelson, autora del libro El negocio de la amistad.

"Saber qué las une además de la amistad", dice Lilia que es vital para emprender un negocio con amigas o amigos.

Claves para emprender un negocio con tus amigas

Marimer y Lilia, amigas y fundadoras de Meraki, comparten algunos consejos para emprender tu propia empresa:

1. Bajar la idea. Haz tu plan de negocio: Tie nes la idea en tu cabeza, ahora bájala, dedícale tiempo a desarrollar lo que traes en mente.

2. Sé honesta contigo misma: Identifica qué te gusta y qué no. En principio, las emprendedoras recomiendan no enfocarte en el dinero si no en lo que estarías dispuesta a hacer aunque no te pagarán.

3. Visita a un abogado: Rompe la romantización de las películas de Hollywood de que todo es felicidad, también hay que revisar asuntos legales y dedicarse al papeleo, sobre todo con el SAT.

4. Identifica los valores de tu empresa: El proyecto que traes en mente debe de tener valores, ya que te arraigarán en momento de dificultad. Los valores principales de Merkai son el respeto y la escucha, así han aprendido a dialogar las socias.

5. Reinvéntante: Tener una empresa es un proceso dinámico por eso debes estar en constante reinvención y respetar el tiempo que le asignes a tus proyectos.

6. Trabaja tu futuro en el presente: Si haces una proyección, considera que hay tres tipos de futuros: el probable, posible y preferible. Si ya identificaste lo que quieres, haz un mapa a la inversa, el futuro es lo que hacemos en el presente.

