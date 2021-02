¿Cómo decirle "adiós" a una amiga?

Las amistades también se terminan. He sido testigo de cómo las amigas de mi hermana han dejado de hablarle sin saber por qué. Su entorno está más cargado hacia las áreas de administración, pocas veces hay un acercamiento hacia el feminismo. Podría decir que las dinámicas del patriarcado están más presentes entre ellas, de entrada.

¿Qué quiero decir con dinámicas del patriarcado? La opinión de los hombres o la postura de las parejas de sus amigas pesa más que la amistad entre ellas. También, ha habido problemas por negocios que planean juntas y ni una de ella se atreve a decir "lo quiero hacer sola", ese desacuerdo ha provocado también un distanciamiento.

¿Cuál es el problema? Quizá la falta de comunicación. Aceptar que las amistades también necesitan de transparencia. En este sentido, quiero hablarles sobre la importancia de hacer feministas nuestras amistades, es decir, dejar a un lado los silencios, ocultar las emociones y sobreponer la opinión de la pareja de la otra o el dinero.

Lee: ¿Debería decirle a mi amiga que la engañan?

Además, aceptar que el amor romántico también afecta nuestra idea de la amistad. Así como los amores no son para siempre, también las amistades se terminan.

A lo largo de nuestra vida, hay amistades que se van quedado, la amiga de la prepa con la que solías escaparte de las clases, la amiga de la universidad con quien te acompañabas en el transporte, ¿dónde quedaron? ¿Hubo un cierre entre ustedes?

Lee: ¿Es posible tener amigos sin intenciones sexuales?

Lo que pasa si no reparamos

También, dentro de las relaciones de amistades se pueden reproducir lógicas patriarcales, como la cancelación, ignorar a la otra incluso comenzar a excluirla de las dinámicas que se tenían. Mi hermana me cuenta que ha buscado ha sus amigas y la han dejado en visto. ¿Podemos decir que este es un tipo de violencia?

"Dichas lógicas ponen en evidencia absoluta el poco valor y respeto que le damos al otro, la falta de responsabilidad con las emociones propias y ajenas y la falta de entendimiento de que lo que hacemos también afecta a la otra persona. No repliquemos, todo lo que rechazamos, en las relaciones con nuestras amigas", señala un artículo de Siete Polas.

Hay que comenzar a relacionarlos desde una ética del cuidado bajo una perspectiva feminista. Si vemos que la relación ha terminado o ya no coincidimos ¿por qué no hablar? ¿Por qué no dar las gracias y seguir? En lugar de estarnos cuestionando qué paso e ignorar lo que sentimos.

Lee: Podemos no ser amigas, pero nunca enemigas: feministas

Los momentos de cierre también son reparadores y sanadores. Aceptar si dañamos a la otra persona o expresar lo que nos duele. Algo que es muy importante, tener en claro nuestras expectativas. ¿Qué vamos a esperar?, una podría ser sólo expresarnos. La expectativa no debe rebasar la voluntad de la otra, es decir, no podemos esperar una acción por parte de la otra persona, porque sino salimos heridas.

"Si existió o existe cariño, lo mínimo es que nos preocupemos por las emociones del otro", dice el artículo.

Es importante manejar la situación de la mejor forma, que eso implique el menor dolor, es decir tu autocuidado.

Normalicemos el término de las relaciones de una forma sana, empática y feminista. Entendamos que la ética del cuidado debe practicarse con nosotras y entre nosotras.

Por más amistades feministas.